Schönefeld

Beim Einparken kam es am Mittwochnachmittag in der Straße An den Gehren zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Auch am Seegraben kollidierten ein Lkw und ein Pkw miteinander. Hier war der Unfall beim Wechseln der Fahrspuren passiert. Bei einem Schaden von geschätzten 10.000 Euro wurde zum Glück niemand verletzt.

Von MAZonline