Schönefeld

Ein neuer Radweg im Norden Schönefelds wurde am Donnerstag freigegeben, wie die Gemeinde mitteilt. So können Fahrradfahrer künftig auf beiden Seiten der Straße fahren und kommen so einfacher von der Kreuzung Altglienicker Chaussee/ Waltersdorfer Chaussee zum Schwimmbad Schönefelder Welle.

Auch für Autofahrer bedeutet das wieder freie Fahrt, denn die Fahrbahnsperrung, die aufgrund der Baumaßnahme die Straße verengte, ist mit der Freigabe des Radweges wieder aufgehoben. Noch wirkt dieser etwa 980 Meter lange Weg jedoch recht schlicht, da die Strecke bislang nur mit Asphalt überzogen wurde.

Der Ausbau soll kommen, wird jedoch noch warten müssen, da die Gemeinde damit warten möchte, bis der Städtebauliche Wettbewerb für die 170 Hektar große Fläche in Schönefeld Nord abgeschlossen ist. Knapp einen Monat dauerten die Bauarbeiten für den Radweg.

Bereits vor einigen Jahren wurde die Entscheidung für den Bau getroffen, denn der Radweg soll vor allem für die Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Grundschule für mehr Sicherheit sorgen.

Denn bisher konnten sich Fahrradfahrer und Fußgänger hinter der Autobahnabfahrt Schönefeld Nord lediglich auf der Straßenseite vom Autohaus bis zum Rathaus bewegen. Auf der gegenüberliegenden Seite stand das Gras knöchelhoch.

Nun müssen die Kinder die viel befahrene Kreuzung nicht mehr überqueren und kommen so sicherer zur Schule.

Von Joice Saß