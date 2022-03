Schönefeld benötigt in Zukunft bis zu 165 neue Fachkräfte

Schönefeld

165 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Diese Zahl hat es in sich. So viele Personal benötigt die Gemeindeverwaltung in Schönefeld laut einem Beitrag, den die Gemeinde kürzlich über die Social-Media-Plattform Facebook geteilt hat, in Zukunft.

Gesucht wird in nahezu allen Bereichen, allen voran bei den Kitas. Bei den Erzieherinnen und Erziehern ist der Personalbedarf schon jetzt am größten. Gesucht werden bis zu 100 neue Erzieherinnen und Erzieher.

Fachkräftebedarf in der Gemeinde Schönefeld: Posting auf Facebook im Februar 2022 Quelle: Gemeinde Schönefeld

Fachkräftemangel in Schönefeld: Gesucht wird in allen Bereichen

Aber auch im Ordnungsamt, in der Bußgeldstelle, in der Bauverwaltung, in den Schulsekretariaten, am Rathausempfang und in der Schwimmhalle gibt es kurz- und mittelfristig einen enormen Personalbedarf, wie die Grafik (siehe oben) zeigt.

Stand jetzt, sind bei der Gemeinde 57 offene Stellen zu besetzen, heißt es auf Nachfrage in Schönefelds Verwaltung. „Wir bewegen uns teilweise noch im Bereich der Spekulation“, sagt Sprecherin Solveig Schuster mit Blick auf den künftigen Stellenbedarf von insgesamt 165 Fachkräften. Der tatsächliche Personalbedarf sei abhängig davon, wie viele neue Wohnungen noch entwickelt werden und wer sie am Ende bezieht.

Schönefeld: Rekrutierung von Personal ist Daueraufgabe

Wie berichtet, ist Schönefeld seit geraumer Zeit auf der Suche nach Personal in nahezu allen Bereichen. Das hängt eng mit der Entwicklung der Gemeinde und des Flughafenumfeldes zusammen. Nach dem Start des Flughafens BER hat der Druck auf die Verwaltung noch einmal zugenommen, weil es viele Investoren plötzlich eilig haben, ihre Projekte zu entwickeln, die zuvor jahrelang in der Schublade lagen.

Das stellt insbesondere die Bauverwaltung vor Herausforderungen, weil die wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht alle Pläne zeitgleich bearbeiten können. „Aktuell haben wir über 50 anhängige Bebauungsplanverfahren, hier muss stark priorisiert werden“, sagt Solveig Schuster.

Situation in Schönefelder Kitas unbefriedigend

Auch die Situation in den Kitas sei unbefriedigend, aber noch nicht so akut, dass der Kitabetrieb insgesamt in Gefahr wäre – abgesehen von den durch Corona bedingten Ausfällen und Teilschließungen. In nahezu allen Einrichtungen sind noch Plätze verfügbar, die Kapazitätsgrenze ist aber in Sicht, so Schuster. Nach internen Berechnungen ergibt sich für die bestehenden Einrichtungen ein zusätzlicher Bedarf von 40 bis 50 Stellen.

Mit der Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete wächst die Zahl der Gewerbeanmeldungen, vor allem aber auch die Einwohnerzahl. Das wiederum führt dazu, dass in Verwaltungsbereichen, die unmittelbar mit Bürgeranliegen zu tun haben, der Arbeitsaufwand enorm gestiegen ist und weiter steigt. Das betrifft vor allem das Einwohnermeldeamt oder auch den Bereich Steuern.

Von Josefine Sack