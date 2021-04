Schönefeld

In einem Wohnhaus in Alt Schönefeld wurde eine Zwei-Raum-Wohnung für Menschen in Notsituationen hergerichtet, wie die Gemeinde am Mittwoch bekannt gab. Konkret geht es um Menschen, die von Zwangsräumung betroffen oder von Obdachlosigkeit bedroht sind.

So sind die örtlichen Ordnungsämter gesetzlich dazu verpflichtet Obdachlosigkeit zu verhindern, doch die Anfragen bei der Gemeinde häuften sich zuletzt. Von den gemeindeeigenen Mietwohnungen, in denen Betroffene untergebracht wurden, waren mehrere zeitgleich blockiert.

Um den Anfragen gerecht zu werden sei so die Idee entstanden, eine Wohnung zur ersten Obdachlosenunterkunft in der Gemeinde umzubauen. In der ehemaligen Zwei-Zimmer-Wohnung wurden Wände eingezogen, um gleichzeitig mehrere Personen aufnehmen zu können.

Die knapp 74 Quadratmeter große Wohnung bietet somit Platz für drei Einzelpersonen oder eine vier- bis fünfköpfige Familie. In jedem Zimmer befinden sich ein Bett, Tisch, Stuhl und Regal. Zudem ist die Wohnung mit einer volleingerichteten Küche und einem Wannenbad ausgestattet.

Obdachlosenunterkunft ist keine Dauerlösung

Die Unterkunft soll lediglich eine kurzfristige Übergangslösung sein, sodass man sich bei der Einrichtung, die weitestgehend durch Spenden finanziert wurde, bewusst gegen hohen Komfort entschieden hat.

So müssen sich die Bewohner aktiv um eigenen Wohnraum kümmern, erhalten dabei jedoch Unterstützung von der Gemeinde. Zudem muss für die Nutzung der Unterkunft ein Entgelt gezahlt werden. Dies kann jedoch in voller Höhe vom Jobcenter erstattet werden, wie die Gemeinde mitteilt.

In Schönefeld sind im letzten Jahr insgesamt zehn Zwangsräumungen vom Gericht angeordnet worden. Die Gemeinde musste in etwa der Hälfte der Fälle Wohnraum anbieten und auch für die neue Unterkunft gibt es bereits Interessenten. Anfragen können unter der Telefonnummer 030 537620 – 120 gestellt werden.

Die ehemalige Zwei-Zimmer-Wohnung ist für akute Notfälle hergerichtet worden. Quelle: Gemeinde Schönefeld

Von Joice Nkaigwa