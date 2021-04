Schönefeld gegen Ex-Bürgermeister: Udo Haase siegt im Streit um Nebentätigkeit

Schönefeld

Als sich Udo Haase 2019 als Schönefelder Bürgermeister in den Ruhestand verabschiedete, richtete die Gemeinde eigens für ihn einen Empfang aus. Es gab Blumen, freundlichen Reden, viele Schulterklopfer – und es wurde daran erinnert, was Haase in 16 Jahren als Rathauschef alles erreicht hatte. Seither ist das Verhältnis zwischen der Gemeinde und ihrem Ex-Bürgermeister allerdings merklich abgekühlt. Es kriselt gewaltig. In dieser Woche traf man sich sogar vor Gericht.

Das Problem: Udo Haase will auch nach seinem Ruhestand weiterarbeiten und hat eine Firma gegründet, mit der er Investoren bei möglichen Ansiedlungen beraten will. Das Portfolio sollte auch Maklerleistungen und Übersetzungen beinhalten.

Viele Kontakte zu Investoren

In seinen Jahren als Bürgermeister galt Haase stets als investorenfreundlich. Sein Netzwerk ist riesig: 2500 Firmen hatten zuletzt in Schönefeld ihren Sitz, die meisten davon dürften irgendwann einmal mit Haase zu tun gehabt haben.

Dass ihr Ex-Bürgermeister diese Kontakte und sein Wissen um geplante Projekte nun möglicherweise für sein berufliches Fortkommen nutzen wollte, fanden einige in der Gemeinde irritierend. Deshalb untersagte die Gemeindevertretung Haase im August vorigen Jahres seine Nebentätigkeit. Er sollte seine Internetseite vom Netz nehmen und bis Dezember 2022 – also drei Jahre nach seiner Pensionierung – auf sein neues Wirkungsfeld verzichten. Und zwar nicht nur in Schönefeld, sondern bundesweit.

Lediglich die Mongolisch-Übersetzungen sollten ihm gestattet bleiben. „Wir wollten nicht, dass auch nur der Anschein entsteht, er könne sich durch sein Wissen einen Vorteil verschaffen“, begründet der Vorsitzende der Schönefelder Gemeindevertretung, Rainer Sperling (BIS), den damaligen Beschluss. Haase hingegen spricht von einem Berufsverbot, das gegen ihn verhängt wurde.

Verwaltungsgericht: „Verbot unheilbar rechtswidrig“

Die Sache landete vor dem Verwaltungsgericht Cottbus, und die dortigen Richter haben nun im Eilverfahren im Sinne von Udo Haase entschieden – und der Gemeinde dabei eine ziemliche Klatsche verpasst. Das Verbot sei angesichts seines „unverhältnismäßigen, ein eindeutiges Übermaß aufweisenden Umfangs außerhalb des direkten Gemeindegebietes und des Landkreises Dahme-Spreewald unheilbar rechtswidrig“, heißt es in einer Pressemitteilung, die das Gericht am Freitag verschickte. Selbst auf Dahme-Spreewald begrenzt könne das Verbot 16 Monate nach Haases Ausscheiden aus dem Amt nicht aufrecht erhalten bleiben.

Das Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in Schönefeld unter anderem mit Inbetriebnahme des BER und dem Bau der Tesla-Gigafactory in Grünheide seither „in bundesweit einmaliger Art und Weise derart schnell und umfassend verändert“ hätten, dass selbst Ex-Bürgermeister Haase nach 16 Monaten im Ruhestand sein Wissen nicht mehr in dem Maße missbrauchen könne, wie es die Gemeinde befürchte.

Haase: „Bin schon enttäuscht von der Gemeindevertretung“

Udo Haase zeigte sich am Freitag über das Urteil erleichtert. Er äußerte allerdings auch Unverständnis darüber, dass man ihm überhaupt sein neues Geschäft untersagen wollte. „Ich bin schon enttäuscht von der Gemeindevertretung, mit der ich jahrelang gut und erfolgreich zusammengearbeitet habe“, sagte er. Zumal er sein neues Tätigkeitsfeld ohnehin weit außerhalb der Gemeinde sehe. „Ich habe mitbekommen, dass man in Schönefeld ein Problem mit mir hat. In anderen Orten ist das anders. Deshalb helfe ich Unternehmen jetzt, sich in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und in der Lausitz anzusiedeln. Das kann mir keiner verwehren.“

Unklar ist derzeit noch, ob Haase direkt in Schönefeld vor Ende 2022 aktiv werden darf. Um das Hauptsacheverfahren nicht zu gefährden, werde er darauf vorerst verzichten, sagt er.

Von Oliver Fischer