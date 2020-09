Schönefeld sponsert Tablets für einkommensschwache Familien

Schönefeld

Die Gemeinde Schönefeld will einkommensschwache Eltern, deren Kinder in der Gemeinde Schönefeld zur Schule gehen, bei der Beschaffung von Tablets unterstützen. Ab sofort sollen Familien auf Antrag einen Gutschein erhalten, mit dem sie ihren Kindern das mobile Endgerät kaufen können. Das hat die Gemeindevertretung in ihrer Sondersitzung an diesem Mittwoch beschlossen.

Das Geld kommt aus dem bislang nicht verbrauchten Fördertopf des Soforthilfeprogramms „ Schönefeld hilft“. Wie berichtet, hatte die Gemeinde das Programm im April aufgelegt, um in der Corona-Krise in Not geratene Unternehmen zu unterstützten. Insgesamt waren 200.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden, wovon rund 41.000 Euro verbraucht worden sind (die MAZ berichtete).

Anzeige

Digitales Lernen fördern

Ziel des neuen Förderprogrammes ist es, neben dem Präsenzlernen in der Schule auch digitale Lernformen technisch besser zu ermöglichen. Insbesondere mit Beginn der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Schulen sei deutlich geworden, wie wichtig das Thema Digitalisierung im Schulalltag geworden ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Lehrkräfte und Schüler hätten sich in den vergangenen Monaten schnell an völlig neue Formen der Unterrichtsmethodik gewöhnen müssen. Damit die Schulen für die Zukunft gewappnet sind und die Unterrichtsform des Distanzlernens tatsächlich in der Praxis anwenden können, sei es erforderlich, dass den Schülern im privaten Bereich ein geeignetes digitales Endgerät zur Verfügung steht, hieß es zur Begründung aus Schönefeld.

Weitere MAZ+ Artikel

Antrag bis Ende Oktober möglich

Nach dem Beschluss der Gemeindevertreter können grundsätzlich alle Familien beziehungsweise Sorgeberechtigten, deren Kinder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ALG II), Sozialleistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, einen Antrag auf ein Tablet stellen. Der Antrag ist bis zum 31. Oktober 2020 schriftlich bei der Gemeinde Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11, 12529 Schönefeld einzureichen. Die Förderrichtlinie sowie ein Anmeldeformular sind in Kürze auf der Homepage der Gemeinde Schönefeld unter www.gemeinde-schoenefeld.de abrufbar.

Von MAZonline