Schönefeld

„Ohne dich müssen wir zu Hause bleiben! Schönefelds Kinder suchen dich“: Unter diesem Motto sucht die Gemeinde Schönefeld derzeit Erzieherinnen und Erzieher mit einer groß angelegten Flyer-Aktion.

Zur Anwerbung künftiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommunalen Kitas hat Schönefeld mehr als 85.000 Werbeflyer drucken lassen. Der Bedarf in den acht Einrichtungen der Gemeinde ist schon jetzt enorm und wird künftig wohl noch weiter zunehmen. Aktuell werden zusätzlich rund 60 Mitarbeitende, darunter etwa 40 Erzieherinnen und Erzieher, aber auch Sonderpädagogen und Verwaltungsangestellte, gesucht.

Schönefeld: Personal-Suche ist Chefsache

Schon kurz nach dessen Amtsantritt im Dezember 2019 hatte Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) die Suche nach Fachpersonal zur Chefsache erklärt. Seither wurden in der Gemeinde 135 Mitarbeitende neu eingestellt, davon allein knapp 80 in den Kitas.

Allerdings hatte die Gemeindeverwaltung im gleichen Zeitraum auch Abgänge zu verzeichnen: Rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 44 in den Kitas, haben die Stadtverwaltung verlassen. Eine große Zahl an Angestellten ging etwa in den Ruhestand, andere haben sich neue Aufgabenfelder in anderen Verwaltungen gesucht.

Jobs in Schönefeld: Aufgestockt wurden in allen Bereichen

Ein Teil der Neueinstellungen ist auf den bereits unter Udo Haase, Schönefelds langjährigem früheren Bürgermeister, begonnenen Umstrukturierungsprozess zurückzuführen. Mit Hilfe eines externen Beratungsunternehmens wurde der Verwaltungsbereich neu strukturiert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgestockt wurde in allen Bereichen. Rund die Hälfte der Neueinstellungen gab es im Kita-Bereich, nicht zuletzt begründet durch die neu eröffnete Kita „Bienenschwarm“. Als eine der größten Kitas im Land Brandenburg hat die Einrichtung einen entsprechend hohen Personalbedarf. Aber auch im Bereich des Bürgermeisters, der Bauverwaltung, im Finanzwesen, im Service und der EDV sowie in der Personalabteilung gab es personelle Zuwächse, ebenso wie im Außendienst und auch dem Bauhof.

Schönefelds Wachstum muss verwaltet werden

Von aktuell rund 440 möglichen Stellen sind zurzeit 385 Stellen besetzt, davon beschäftigt die Gemeinde rund 155 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung (inklusive Bauhof und Schwimmhalle). Mehr als die Hälfte der Angestellten, 230 Erzieherinnen und Erzieher, arbeitet in den kommunalen Kitas.

Für viele Menschen ist die Kommune seit der Eröffnung des Flughafens vor allem als Wohnumfeld noch attraktiver geworden. Schönefeld wächst so rasant wie kaum eine andere Kommune in Brandenburg. Mittlerweile leben dort knapp 19.000 Menschen (Stand: Mitte Januar). Dieses Wachstum muss auch verwaltet werden. Entsprechend muss die Verwaltung mitwachsen.

Noch mehr Kitas in Schönefeld-Nord

Perspektivisch werden mit der Entwicklung weiterer Wohngebiete, insbesondere im Schönefelder Norden, weitere Kitas gebaut werden müssen. Prognosen zufolge werden allein dort mindestens 100 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher gebraucht.

„Was die Suche nach Kita-Personal angeht, befinden wir uns in einer Dauer-Ausschreibung“, sagt der Bürgermeister mit Blick auf die nun gestartete Flyer-Aktion. Die Rekrutierung ist alles andere als einfach. „Unsere Möglichkeiten als öffentlicher Arbeitgeber sind begrenzt, vor allem wenn es um die Bezahlung geht“, weiß Hentschel.

Schönefeld könnte in Zukunft selbst ausbilden

Aus diesem Grund will die Gemeinde bei der Gewinnung von Fachpersonal neue Wege gehen. „Wir müssen frischer und innovativer werden“, sagt Hentschel, der als Bürgermeister selbst schon auf Jobmessen stand und um potenzielle Bewerber warb.

In einem ersten Schritt will Schönefeld die Präsenz in den sozialen Medien erhöhen. Via Facebook oder Instagram sollen künftig beschleunigte Bewerbungsverfahren möglich sein. Vor allem junge Menschen sollen angesprochen werden. „Wir überlegen auch, selbst auszubilden, etwa in Kooperationen mit den anderen Kommunen im Norden des Landkreises“, verrät Hentschel.

Je mehr neue Mitarbeiter die Gemeinde einstellt, umso mehr Arbeitsplätze werden benötigt. Nachdem das Rathaus bereits umgebaut wurde, will die Verwaltung bis zum Frühjahr auch die oberste Etage des Rathauses, die bisher an ein Stromversorgungsunternehmen vermietet worden war, beziehen.

Von Josefine Sack