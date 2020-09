Schönefeld wappnet sich für die Zukunft: Auftakt für Stadtentwicklungskonzept

Schönefeld

Die Dimension, in der die Gemeinde Schönefeld wächst, ist gigantisch: In Schönefeld-Nord leben schon jetzt fast 5000 Menschen – und es sind längst noch nicht alle Flächen bebaut. Insgesamt 17.000 Einwohner zählt die Gemeinde mittlerweile. Der Siedlungsdruck ist enorm. Mit der Eröffnung des BER entstehen im Flughafenumfeld an die 40.000 neue Arbeitsplätze. Diese Menschen müssen alle irgendwo wohnen.

Für Schönefeld hat diese Entwicklung weitreichende Folgen: „Die Gemeinde wird sich zur Stadt entwickeln und das muss koordiniert werden“, sagte Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos). Er weiß auch schon wie: mit einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, kurz INSEK.

Bürgermeister Hentschel : „Mensch im Mittelpunkt“

Beim INSEK handelt es sich um ein übergeordnetes Steuerungsinstrument, das für die nächsten zehn bis 15 Jahre Handlungsschwerpunkte in der Gemeinde identifiziert und eine gesamtstädtische sowie nachhaltige Strategie zum Umgang mit den Herausforderungen aufzeigt. Im INSEK werden die verschiedenen Fachplanungen vereint und für diese Themen der Zukunft definiert. Es dient oftmals als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln.

Darauf angesprochen, wie er sich die Zukunft seiner Gemeinde vorstellt, wiederholt Hentschel, der vor einem Jahr in einer Stichwahl zum Bürgermeister gewählt wurde, seinen damaligen Wahlslogan: „Die Menschen müssen wieder im Mittelpunkt stehen.“ Auch wenn der Flughafen mitten im Zentrum Schönefelds liegt, könne sich nicht alles um den BER drehen, stellte er klar. Auch die Neuansiedlung von Logistikunternehmen inmitten von Wohngebieten soll es mit einem INSEK künftig nicht mehr geben. „So sehr wir uns über Investoren freuen, wir können nicht alles den freien Kräften des Markts überlassen“, sagte Hentschel.

Jetzt sind die Bürger gefragt

Aus diesem Grund sind nun die Einwohner Schönefelds gefragt. Grünflächen, Spielplätze, Cafés, eine Flaniermeile, bezahlbare Wohnungen oder ein neues Vereinshaus: In einem 18-monatigen Beteiligungsprozess können die Bürger ihre Wünsche äußern. Der Städteplaner Reinhold Zemke von der Fachhochschule Erfurt begleitet das Verfahren. Die Auftaktveranstaltung für das Stadtentwicklungskonzept findet an diesem Freitag statt. Coronabedingt dürfen in der Turnhalle des neuen Gymnasiums maximal 150 Personen teilnehmen. Alle Plätze sind bereits ausgebucht.

Von Josefine Sack