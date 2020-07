Kleinziethen/Schönefeld

Die Gemeinde Schönefeld wehrt sich weiter gegen ein geplantes Umspannwerk im Ortsteil Kleinziethen – und hat nun offenbar einen Teilerfolg erzielt. Dass das so genannte Umspannwerk Südost Berlin kommt, kann die Gemeinde zwar nicht mehr verhindern. Das Genehmigungsverfahren für das Kooperationsprojekt des Berliner Unternehmens 50 Hertz Transmission und des Regionalversorgers Stromnetz Berlin in der Glasower Allee ist bereits weit fortgeschritten. Allerdings ziehen die künftigen Betreiber nun auch mögliche andere Standorte für die geplante Stromanlage in Betracht.

„Der Betreiber ist mit einem Alternativvorschlag an die Gemeinde herangetreten, der derzeit geprüft wird. Dieser bezieht sowohl das Grundstück an der Glasower Allee als auch Alternativstandorte mit ein“, bestätigte Schönefelds Pressesprecherin Solveig Schuster auf MAZ-Anfrage.

Gemeinde schaltete Fachanwalt ein

Für das Umspannwerk sollten in Kleinziethen ursprünglich südlich der ortsansässigen Baumschule Lorberg mehr als sechs Hektar überbaut werden. Zwölf Bäume hätten für das Projekt gefällt werden müssen. Die untere Naturschutzbehörde hatte im Beteiligungsverfahren keine Bedenken zu dem Vorhaben geäußert.

Unter den Gemeindevertretern herrschte jedoch Konsens: Die Kommunalpolitiker wollten die Planungen nicht einfach so hinnehmen. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens schaltete die Gemeinde sogar einen Fachanwalt ein.

Guter geeignet für ein Gewerbegebiet

„Es ist kein Geheimnis, dass es gegenläufige Interessen zwischen der Firma 50 Hertz und der Gemeinde Schönefeld bezüglich des in Rede stehenden Grundstücks an der Glasower Allee gibt“, so Schuster. Die Gemeinde habe entlang der L 75 „einen dringenden Bedarf an verkehrlich gut erschlossenen Gewerbeflächen“.

Die Flächen südlich von Kleinziethen und westlich der Glasower Allee drängten sich hierzu förmlich auf, da sie durch die Verknüpfung mit der B 96a und der B 96 an vierspurige und damit leistungsfähige Verkehrswege angeschlossen seien, erläuterte die Pressesprecherin. Zudem habe die Gemeindevertretung im April beschlossen, in dem Gebiet einen Bebauungsplan für ein 32 Hektar großes Gewerbegebiet aufzustellen.

Was wird aus der Strom-Trasse in Schönefeld-Nord ?

In der Gemeinde gibt es noch eine zweite „Strom-Baustelle“: Die bestehende Trasse in Neu-Schönefeld, über die im Wesentlichen Berlin mit Strom versorgt wird, soll perspektivisch unter die Erde verlegt werden. Die überirdische Hochspannungsleitung stellt Investoren und Stadtplaner vor große Probleme.

Der städtebaulichen Entwicklung in Schönefeld-Nord würde eine Verlegung ins Erdreich zugutekommen. Noch streiten die Beteiligten allerdings über die Kosten für das Mega-Projekt.

Von Josefine Sack