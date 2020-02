Schönefeld

Die SPD in Schönefeld hat ihren Vorstand neu gewählt. Alter und neuer Ortsvereinsvorsitzender ist Andreas Schluricke, Gemeindevertreter und Vorsitzender des Schönefelder Bildungsausschusses, teilte die Partei am Samstag mit. Ihm zur Seite stehen in den kommenden zwei Jahren Hasan Aksu, ebenfalls Gemeindevertreter, sowie Helmut Umlauf als Beisitzer. Den Vorstand komplettiert Kassiererin Brigitte Bischof. Bei der Mitgliederversammlung ging es zudem um die inhaltlichen Schwerpunkte. Für die Schönefelder SPD habe der weitere Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur Priorität, so Schluricke.. Dazu zähle bezahlbarer Wohnraum und die Entwicklung des Bildungsstandorts.

Von MAZonline