Egal ob Fitnessstudios, Sporthallen oder Sportplätze, für Bewegungsfreudige galt es im Lockdown draußen oder in den eigenen vier Wände alleine zu trainieren. Die Lockerungen der Umgangsverordnung des Landes Brandenburg macht es seit dem 2. Juni jedoch möglich auch in geschlossenen Räumen wieder Sport zu machen.

Eigentlich eine tolle Nachricht für Sportbegeisterte. Doch die Freude über die geänderten Corona-Maßnahmen wurde für die Badmintongruppe des SV Waßmannsdorf schnell wieder getrübt. Denn in der Gemeinde Schönefeld bleiben die Sporthallen nach wie vor geschlossen.

Bei dem Leiter der Gruppe, Andreas Schlitt, stößt die Entscheidung auf Unverständnis. Nachdem er mehrmals bei der Gemeinde angefragt hatte, ob die Möglichkeit besteht den Beschluss zu überdenken.

Vor der Pandemie hatte sich die Badmintongruppe, bestehend aus acht Mitgliedern, jeden Mittwoch zum Training in der Sporthalle in Waßmannsdorf eingefunden. Nun können sie dies bereits seit einem dreiviertel Jahr nicht mehr, was die Sportler sehr frustriert, wie Schlitt gegenüber der MAZ erklärt.

„Zu dem Sport gehört natürlich auch eine soziale Komponente, die damit wegfällt“, so Andreas Schlitt weiter. Zwar könne man sich mittlerweile wieder als Gruppe treffen, aber der Sport fehle und eine baldige Aussicht auf Nutzung der Sporthalle gibt es vorerst nicht.

Sporthallensperrung bis zum 8. August

Denn wie die Gemeinde auf Anfrage erklärt, ist die Sicherstellung der Maßnahmen mit eigenem Personal nicht darstellbar. „Aus diesem Grund sind wir zu dem schweren Entschluss gekommen, alle kommunalen Sporthallen weiterhin bis zum Ende der Sommerferien am 8. August zu sperren“, so Steffen Käthner, Leiter des Dezernats für Bildung und Familie.

Die Sportausübung in geschlossenen Räumen darf laut der aktuellen Umgangsverordnung nur erfolgen, wenn der Zutritt und Aufenthalt aller Personen gesteuert und beschränkt werden kann. Sportler müssen zudem einen negativen Corona-Test vorlegen. Darüber hinaus sind die Betreiber der Sporthallen dazu aufgefordert die Personendaten zur Kontaktnachverfolgung zu erfassen.

Auf regelmäßiges Lüften, die Einhaltung von Abständen und das Tragen einer medizinischen Maske in den Umkleideräumen muss zudem gewährleistet werden können. Die Verantwortung über die Durchführung der Maßnahmen möchte die Gemeinde nicht auf die Sportvereine oder einzelne Nutzer übertragen.

Badmintongruppe kann nicht draußen trainieren

Alternativ bietet man den Sportlern zusätzliche Zeiten auf den Sportplätzen an. „Von diesem Angebot haben auch mehrere Sportgruppen Gebrauch gemacht“, erklärt Steffen Käthner. Doch für die Badmintongruppe ist ein Training an der frischen Luft keine Option. „Das ist eine sehr windanfällige Sportart“, so Andreas Schlitt.

Nun heißt es für die Gruppe weiterhin Warten und Hoffen auf positivere Nachrichten. In der letzten Woche der Sommerferien will die Gemeinde die Situation entsprechend der dann aktuell gültigen Umgangsverordnung neu bewerten.

Ein schwacher Trost für die Badmintongruppe. „Momentan steigen die Inzidenzen wieder an. Wer weiß wie es bis dahin wieder aussieht“, so der Gruppenleiter. „Im schlimmsten Fall ist es bis dahin gar nicht mehr möglich.“

Von Joice Saß