Schönefeld

Udo Haase (68) war 29 Jahre lang Bürgermeister, erst in Waßmannsdorf, später in Schönefeld. Seit acht Monaten ist er offiziell Pensionär. Zum Gespräch mit der MAZ in einem Schönefelder Hotel erscheint Haase in Jeans und Hemd, die Ärmel leger nach oben gekrempelt. Das passt zu ihm. Haase bleibt einer, der anpackt. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht.

Herr Haase, wie geht es Ihnen?

Anzeige

Udo Haase: Mir geht es blendend. Anfangs fiel es mir schwer, plötzlich von Hundert auf Null herunterzufahren. Aber ich habe gelernt, loszulassen. Es ist auch eine große Last von mir abgefallen.

Weitere MAZ+ Artikel

Wie haben Sie den Übergang vom Vollzeit-Bürgermeister in Ihre neue Rolle empfunden?

So kurz vor Weihnachten war ich erst einmal abgelenkt. Aber klar, ein Vollblutpferd kann man nicht in den Stall stellen. Ich kann einfach nicht still sitzen. Ich habe immer Ideen im Kopf. Also habe ich mich auf Dinge konzentriert, die mir Spaß machen und wo ich mich auch in Zukunft sinnvoll einbringen kann.

Und das wären?

Die Mongolei lässt mich nicht los. Als Präsident der Deutsch-Mongolischen Gesellschaft hatte ich in den letzten Monaten viel zu tun. Derzeit bemühen wir uns um eine engere Kooperation beider Länder in der Wasserwirtschaft. Und ich habe die ersten 70 Seiten meines Buchs fertig.

Sie schreiben ein Buch? Worüber?

Das Buch heißt „Der siebte Spatenstich“. Es handelt von der Geschichte des BER, die ich von 1990 an bis jetzt miterlebt habe.

Wie kam es zu der Idee, über den BER zu schreiben?

Ich habe vorher schon Material gesammelt, bei dem ich gedacht habe, das ist wieder ein dolles Ding, das musst du aufheben. Diese Erinnerungen krame ich jetzt aus meinem Archiv hervor und schreibe sie auf.

Was hat es mit dem Buchtitel auf sich?

Damals gaben sechs „Spatenstecher“ den Startschuss für den Ausbau des Flughafens. Das waren die Regierungschefs beider Länder, Wolfgang Tiefensee (der damalige Bundesverkehrsminister, Anm. d. Red.), Hartmut Mehdorn (der damalige Bahn-Chef), Rainer Schwarz (Sprecher der Geschäftsführung des damaligen BBI) und der Geschäftsführer Thomas Weyer. Üblicherweise sticht bei solchen Events der Bürgermeister mit, aber ich sollte nicht mit aufs Foto. Ich habe damals geunkt: Wenn das mal kein Unglück bringt. Aus Spaß habe ich dann doch noch zum Spaten gegriffen. Dass sich das Ganze einmal so schwierig gestaltet, konnte ich ja nicht ahnen.

Haben Sie denn schon eine Einladung für die Eröffnung am 31. Oktober erhalten?

Eine große Eröffnungsparty wird es nicht geben. Aber ich kann Ihnen verraten, dass mich Lütke Daldrup eingeladen hat, mit ihm und anderen Vertretern in kleiner Runde auf den BER anzustoßen. Es ist sein großer Verdienst, dass es endlich soweit ist. Ich freue mich sehr darauf. Die Eröffnung wird einen regelrechten Boom in der Region auslösen.

Sie halten nicht nur Vorträge über den BER, Sie sind der Fliegerei auch sonst sehr verbunden.

Das stimmt. Erst vor 14 Tagen bin ich mit einer Z-42 geflogen. Momentan passiert in der Luftfahrt ein unglaublicher Wandel, hin zu neuen Technologien. Das erste große E-Flugzeug haben die Kanadier gebaut. Ich kämpfe dafür, solche innovativen Entwicklungen nach Berlin-Brandenburg zu holen. Historisch gesehen, liegt hier der Nukleus der Luft- und Raumfahrt. Andere Länder sind uns weit voraus. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden.

Neben all Ihren Ämtern haben Sie auch noch ein Unternehmen, die Airport Area Schönefeld Consulting GmbH, gegründet.

Genau, ich bin jetzt ein Start-up-Senior. Firmen, die sich in der Airport-Region und darüber hinaus ansiedeln wollen, will ich künftig als Vermittler mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das Unternehmen befindet sich noch im Aufbau. Ich denke, so richtig losgehen wird es erst, wenn der Flughafen eröffnet. Auch Tesla wird bis nach Schönefeld ausstrahlen. Damit das dort gelingt, braucht es eine Infrastruktur. Dafür müssen mehr Kommunen einbezogen werden.

Was sagt Ihre Frau dazu, dass Sie zwar nicht mehr Bürgermeister sind, aber weiter so viel zu tun haben?

Meine Frau hat damals gesagt: Udo, du musst dir etwas suchen. Nun habe ich mir zwar etwas mehr gesucht. Aber ich glaube, wenn ich nur zu Hause säße, wäre das nicht gut. Trotzdem bin ich jetzt mehr zu Hause und helfe im Garten.

Sie sind ein Fan von Fernreisen. Wie haben Sie die Corona-Zeit verbracht?

Die Reise nach Namibia war bereits gebucht. Dann kam der Lockdown und wir mussten die Reise absagen. Auch eine Reise in die Mongolei musste ich absagen. Das tat mir in der Seele weh. Aber die Pandemie hatte auch etwas Gutes: Meine Frau und ich haben angefangen, mit dem Fahrrad und zu Fuß die Gegend zu erkunden. Die wenigsten wissen, was für wunderschöne Ecken es in Schönefeld gibt. Wir müssen den Tourismus in Schönefeld entwickeln. Der S-Bahnhof Waßmannsdorf, der demnächst eingeweiht wird, ist ein idealer Ausgangspunkt für Radwanderer aus Berlin.

Haben Sie die Schönefelder Politik weiterhin im Blick?

Also zu Sitzungen gehe ich nicht. Man muss auch mal loslassen können. Schauen Sie sich doch mal um: Hier ist alles im Fluss. Es geht weiter und unter viele Projekte, die aktuell laufen, habe ich noch meine Unterschrift gesetzt.

Von Josefine Sack