Prominente Gäste waren eingeladen, Eröffnungsreden von Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup und dem früheren Bürgermeister von Schönefeld, Udo Haase, sollte es geben, sogar ein Feuerwerk war geplant: Mit 750 Gästen wollte der Schönefelder Gewerbeverein den neuen BER gebührend feiern. Aber aus der großen Party wird erstmal nichts.

Aufgrund der steigenden Corona-Neuinfektionen hat sich der Veranstalter jetzt entschieden die Gala für den endlich fertiggestellten Flughafen abzusagen. Die Zahlen im Landkreis Dahme-Spreewald steigen täglich. Vor allem Schönefeld hat sich, mit einem Inzidenzwert über 50 zu einem Corona-Hotspot entwickelt. „Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter geht einfach vor“, sagt Melanie Simond von der Veranstaltungsfirma Pikosso zu der Entscheidung. Sie hätten bis zum Schluss gehofft, dass die Party doch noch irgendwie stattfinden kann. Es sollte ein ausgeklügeltes Sicherheits- und Hygienekonzept geben, mit Maskenpflicht, Desinfektionsmittel, Abstand und Tanzverbot. „Mit dem Konzept hätten wir auch einen G20-Gipfel austragen können“, glaubt Melanie Simond. Aber die Ansprache von Kanzlerin Angela Merkel am Samstag habe ihnen keine Wahl mehr gelassen.

Die Party war ausverkauft

Die Veranstaltung, die in 11 Tagen stattfinden sollte, ist seit Wochen ausverkauft, Tickets gab es ab 49 Euro. Die Party, die in einer 7000 Quadratmeter großen Messehalle am Flughafen stattfinden sollte, wird aber nur verschoben. Die Veranstalter suchen bereits nach einem Nachholtermin für nächstes Jahr, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Melanie Simond bleibt hoffnungsvoll: „Wer weiß, vielleicht können wir nächstes Jahr sogar alle wieder zusammen tanzen.“

Von Lena Köpsell