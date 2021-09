Waltersdorf

Für zwei Stunden musste am Mittwoch die Schulzendorfer Straße in Waltersdorf gesperrt werden. Auf Höhe des Flutgrabens war ein VW nach links aus der Fahrspur gekommen und hatte sich überschlagen. Der 57-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Bei einem Sachschaden von rund 40 000 Euro wurde das Auto abgeschleppt.

Von MAZonline