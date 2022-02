Selchow: Gefährlichen Eingriff in den Flugverkehr am BER riskiert

Die Polizei nahm am Freitagmorgen in Selchow zwei Frauen in Gewahrsam, die mit Luftballons in der Ortslage Selchow unterwegs waren, „um den Flugverkehr zu stören“, wie die Polizei sagt. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Versuches des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.