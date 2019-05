Schönefeld Großziethen - Mehr als 100 Menschen demonstrierten für besseren ÖPNV in Schönefeld „Im Rathaus juckt es keine Sau, wir brauchen mehr ÖPNV“: Die Forderungen der Demonstranten, die am Freitag durch Großziethen zogen, war mehr als eindeutig. So lief die Bus-Demo in Schönefeld:

Bus-Demo in Großziethen: An die 100 Menschen folgten dem Aufruf der Bürgerinitiative Schönefeld (BiS) und gingen am Freitag für einen besseren ÖPNV in Schönefeld auf die Straße. Quelle: privat