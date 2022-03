Schönefeld

Der Warnstreik des Sicherheitspersonales am Flughafen BER sorgte für viele Flugausfälle. „Es gab erhebliche Beeinträchtigungen“, sagte Sabine Deckwerth, Pressesprecherin des Flughafens. Insgesamt fielen 140 der geplanten 300 Flüge aus. Die Situation am Flughafen sei trotzdem ruhig gewesen, da die Airlines viele Passagiere zuvor über die Ausfälle informiert haben. Trotzdem waren vereinzelt Passagiere zum Flughafen gefahren, in der Hoffnung ihr Flug würde trotzdem starten. „Ich verstehe warum man für mehr Geld streikt. Trotzdem ist es doof für uns, da wir heute in den Urlaub wollten“, sagte ein Passagier, dessen Flug ausgefallen ist.

Durch den Streik mussten viele Flüge beim BER gestrichen werden. Quelle: Laura Verseck

Warnstreik des Sicherheitspersonals in ganz Deutschland

Die Gewerkschaft Verdi hatte Kontrolleure in ganz Deutschland dazu aufgerufen, die Arbeit am Dienstag nicht aufzunehmen. In Berlin begann das Sicherheitspersonal um vier Uhr morgens mit dem Warnstreik. Der Höhepunkt war eine Demonstration durch das Flughafenterminal um acht Uhr, gefolgt von einer Kundgebung. Aus der Frühschicht des BER nahmen laut Verdi 200 Sicherheitsleute an dieser Demonstration teil. „Letztes Mal waren wir über 400. Sobald die Spätschicht anfängt, werden wir auch wieder so viele sein“, sagte Verdi Gewerkschaftssekretär Helge Biering am Dienstagvormittag. Der Streik soll noch bis Mitternacht andauern.

Verdi-Vertreter: Bewegung bei Ost-West-Angleichung

Vergangene Woche hat das Sicherheitspersonal vieler Flughäfen bereits gestreikt. Ein Fortschritt sei schon erkennbar. „Es gibt gerade Bewegung für die Ost-West-Angleichung“, so Biering. Das Personal in Ostdeutschland bekommt bisher weniger bezahlt als im Westen des Landes. Eine der Forderungen ist nun eine regionale Angleichung.

Die Kernforderung von Verdi und dem Personal ist eine Lohnerhöhung um einen Euro. „Das ist der Knackpunkt. Die Arbeitgeber wollen nur um 38 Cent erhöhen. Das ist nicht akzeptabel“, so Biering. Schließlich sollen auch die verschiedenen Tarifgruppen innerhalb des Sicherheitspersonals vereinheitlich werden. Diese drei Forderungen gemeinsam, könnten bei manchen Arbeitnehmern zu einer Lohnerhöhung von 40 Prozent führen.

Am Donnerstag wird es die fünfte Tarifverhandlung mit dem BLDS (Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen) geben. Biering zeigt sich zuversichtlich, dass es zu einer Einigung mit den Arbeitgebern kommen wird, sollte dieser zu einem Kompromiss bereit sein. Erstmal seien keine neuen Streiks geplant.

Kritik von Verbänden

Arbeitgeber und Verbände kritisierten allerdings den Streik. „Obwohl weder die Flughäfen noch die Fluggesellschaften mit Verdi im Tarifkonflikt stehen, trifft dieser Streik in erster Linie den Luftverkehr und viele Tausende Reisende“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Randow. „Das ist unfair und erschwert den Luftverkehrsunternehmen und ihren Beschäftigten die wirtschaftliche Wiederbelebung nach dem pandemiebedingten Zusammenbruch.“

Von Laura Verseck