Berlin

Ein Doppelunfall auf dem südlichen Berliner Ring hat am Freitag zu starken Behinderungen im Berufsverkehr auf der Autobahn 10 geführt. Ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale Berlin bestätigte, dass es am Morgen in Richtung Frankfurt (Oder) zu mehr als einer Stunde Verzögerung in Folge der Unfälle kam.

Anzeige

Nach Angaben eines Sprechers der Brandenburger Polizei war ein Kleintransporter zwischen Rangsdorf ( Teltow-Fläming) und dem Schönefelder Kreuz ins Schleudern geraten und gegen die rechte Leitplanke gestoßen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde zeitweise gesperrt. Zum zweiten Unfall konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.

Von MAZonline