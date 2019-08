Schönefeld

Der Energiedienstleister und Netzbetreiber Edis feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstaltet das Unternehmen am Sonnabend, 10. August, den „Tag der offenen Anlage“ in Schönefeld. Dabei sollen Interessierte die Möglichkeit bekommen, hinter die Kulissen der Energieversorgung im Ort und am künftigen Hauptstadtflughafen blicken zu können.

Die Veranstaltung findet zwischen 11 und 17 Uhr an der neuen Energiezentrale nahe des Rathauses statt. Das Tochterunternehmen Edistherm öffnet dann die Tore zum Herzen der Energieversorgung des Ortes – und die versteckt sich in einem Haus, das von Graffiti-Künstlern im Fachwerkstil gestaltet wurde. Neben der Besichtigung der technischen Anlagen kann man sich am Sonnabend auch mit modernen Mobilitätskonzepten beschäftigen.

Energiezentrale am künftigen Hauptstadtflughafen wird geöffnet

Neben Gesprächen mit den Mitarbeitern vor Ort gibt es dabei auch die Möglichkeit, mit einem Elektroauto, Segway und sogenannten Smoothiebikes zu fahren, teilt das Unternehmen mit. Zudem wird es Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten in der Energiebranche sowie ein buntes Unterhaltungsprogramm für Familien geben. Auch ein kulinarisches Angebot mit Frischem vom Grill verspricht der Veranstalter beim Aktionstag.

Während der Veranstaltung ist nicht nur ein Blick in die technischen Anlagen zur Energieversorgung der Gemeinde selbst möglich. Auch die Energiezentrale am künftigen Hauptstadtflughafen wird bei dieser Gelegenheit für Besucher geöffnet. „Es wird einen kostenlosen Shuttleservice von der Veranstaltung zur Energiezentrale geben“, sagt Wilfried Pester, Geschäftsführer der Tochterfirma Eon edis Contracting, die die Anlage am BER betreibt.

Einstündiger Rundgang

Bei dieser Einrichtung handelt es sich quasi um die Stadtwerke, die den Flughafen mit Strom, Wärme und Kälte versorgen. Bei dem gut einstündigen Rundgang kann man unter anderem das Blockheizkraftwerk besichtigen sowie einen Blick auf den viertgrößten Kältespeicher in Deutschland werfen.

Von Nadine Pensold