Großziethen

„Aufholen nach Corona“ ist ein Aktionsprogramm, finanziert vom Land Brandenburg. Im Vordergrund steht die Stärkung des sozialen Klimas und das Miteinander durch gemeinsames Erleben.

In der Paul-Maar-Grundschule in Großziethen war man sich einig, diese Gelegenheit zu nutzen und ein Schulprojekt auf die Beine zu stellen. Ein Projekt, das die Kinder stärkt und ihnen ein Gemeinschaftsgefühl für die Schule wieder näher bringt. Das Organisationsteam – Rektorin Ulrike Krolik und die beiden Schulsozialarbeiterinnen Katharina Kube und Monika Lehmann – konnte den dreifachen Hip-Hop-Weltmeister Romeo Schirmer für das Projekt gewinnen.

Choreographie für Schüler in Großziethen

Zu dem Song „Zuhause“ von Adel Tawil entwickelte er eine Choreographie – und die Mädchen und Jungen wurden zu Tanzschülern. „Es muss nicht perfekt sein, dabei sein ist alles. Schön ist auch, dass selbst Schüler, die sich sonst nicht trauen, mitmachen“, sagt Ulrike Krolik und freut sich, dass man seit langer Zeit das erste Mal wieder etwas gemeinsam machen kann.

Dass die Mädchen und Jungen das Tanzen verinnerlicht haben, zeigte sich kürzlich, als es in der Schule einen Feueralarm gab und sie das Gebäude verlassen mussten. Nachdem sie sich in der Sporthalle und auf dem Schulhof versammelt hatten, wurde der Alarm einfach „weggetanzt“. Später stellte sich heraus, dass es ein Fehlalarm war.

Schließlich tanzen alle

Nachdem die Abschlusspräsentation in der vergangenen Woche wegen Regen verschoben werden musste, war es nun am Mittwoch soweit. An verschiedenen Orten der Schule tanzten die einzelnen Klassenstufen – bis dann um elf alle zusammen auf dem Parkplatz vor der Schule ihren Auftritt hatten. 515 Schüler, 42 Lehrer, 15 Horterzieher und die beiden Schulsozialarbeiterinnen legten mit Tanz und Gesang eine beeindruckende Aufführung hin. Sie brachten die Welt zum Leuchten, ganz so wie es in dem Liedtext heißt: „Komm wir bringen die Welt zum Leuchten, egal woher do kommst, zu Hause ist da wo deine Freunde sind“.

Emotionaler Moment auf dem Schulhof

Romeo Schirmer freute sich: „Es war unglaublich, als heute alle vor der Schule standen und mitgemacht haben. Für mich war das ein sehr emotionaler Moment. Man hat gemerkt, dass die Kinder wieder mehr zusammenfinden.“

Übrigens: Die Präsentation wurde aufgezeichnet und wird später auf der Homepage der Schule zu sehen sein. Die Gemeinde hat signalisiert, dass sie die Kosten für das Video übernehmen wird.

Von Gerlinde Irmscher