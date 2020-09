Lübben

Die Taxifahrer am Flughafen Schönefeld bangen um ihre Existenz. Das Geschäft läuft schlecht, denn die Kunden bleiben aus. Schon vor der Corona-Pandemie warteten die Fahrer oft stundenlang in der Hoffnung auf einen Fahrgast. Durch das Virus und den eingeschränkten Flugverkehr ging für die Taxifahrer gar nichts mehr. „Wir haben darauf gesetzt, dass es mit der Schließung Tegels am 15. Juni besser laufen wird“, erklärt Özcan Ekinci, Vorsitzender des SXF Taxiverband.

Mietwagengeschäfte schnappten den Taxen die Kunden weg

Doch auch weiterhin bestand der Arbeitsalltag für die Fahrer aus Warten. Vor allem das Mietwagengeschäft von Firmen wie Uber und Free Now würde den Taxifahrern immer wieder Kunden wegschnappen, indem sie ihre Runden vor dem Flughafen drehen und so der Rückkehrpflicht zum Betriebsplatz trotzen. Unterstützung von der Kreisverwaltung erhielten sie dabei nicht. So sollen die Taxifahrer sich selbst darum kümmern, die Personalien der Mietwagenfahrer aufzunehmen, und diese dann melden. Für die Fahrer scheint das jedoch unmöglich. Die Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg war der letzte Strohhalm, an dem sich Taxiunternehmer festhielten, doch am Mittwoch veröffentlichten der Landkreis Dahme-Spreewald und der Berliner Senat eine Vereinbarung zum Taxen-Verkehr am neuen Flughafen, der für die Taxifahrer das Fass zum überlaufen brachte.

Die Taxi-Kolonne auf dem Weg zum Landratsamt in Lübben. Quelle: Joice Nkaigwa

Demnach soll der BER zu gleichen Anteilen durch jeweils 300 Taxen aus dem Landkreis und der Hauptstadt bedient werden. „Damit sind wir nicht zufrieden“, erklärt Ekinci stellvertretend für die Taxiunternehmer und Fahrer am Donnerstag.

Etwa 50 Fahrzeuge vor Ort

Gemeinsam mit seinen Kollegen demonstrierte er vor dem Landratsamt in Lübben in der Hoffnung, mit Stephan Loge ( SPD) und Heike Zettwitz, Dezernentin für Verkehr, persönlich über ihr Anliegen sprechen zu können. Mit etwa 50 Fahrzeugen parkten die Taxiunternehmer vor dem Landratsamt und veranstalteten ein Hupkonzert. Sie sind mit der Eins-zu-Eins-Taxiquote der Landkreisverwaltung unzufrieden. „Die Quote sollte mindestens bei Zwei-zu-Eins liegen“, so Ekinci. „Wir zahlen unsere Steuern in Brandenburg und verstehen nicht, wieso sich der Landkreis dann nicht auch für uns starkmacht.“

So würde die neue Vereinbarung für lange Wartezeiten bei den Brandenburgern führen, die damit aktuell schon zu kämpfen hätten. „Ich habe erst kürzlich sieben Stunden gewartet, um dann zwei Kilometer zu fahren“, beklagt sich ein Taxifahrer. Denn nach jeder Fahrt müssen sie sich wieder hinten in der Warteschlange einreihen. Ein anderer Demonstrant erklärt, dass Berliner Taxen am Flughafen Tegel bereits in der Vergangenheit dafür gesorgt hätten, dass die Brandenburger dort keine Aufträge bekamen. „An ihren Windschutzscheiben hatten sie Schilder angebracht, dass keine LDS-Taxen genommen werden sollten. Dann sollten sie jetzt auch nicht am BER arbeiten dürfen.“

Lange Warteliste bei Taxizulassungen

Özcan Ekinici hat grundsätzlich nichts in der Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Hauptstadt, aber die Warteliste für neue Taxizulassungen in Brandenburg sei lang. Özlem Mazaz habe bereits im letzten Jahr eine Konzession beantragt und mehrfach schriftlich bestätigt bekommen, dass er diese erhalten wird. „Im Januar habe ich mir dann ein Auto gekauft, dann wurde die Konzession verschoben auf drei Monate, dann coronabedingt auf sieben Monate, dann auf neun und nun habe ich eine Absage erhalten“, sagt der Unternehmer. „Ich zahle bereits für das Auto, das bisher noch nicht bewegt wurde, und die Garantie läuft bald aus.“

Gesprächsbereitschaft

Ein anderer Taxiunternehmer erzählt: „Ich habe keine Konzession erhalten, wegen der aktuellen Wartezeiten der Fahrer am Flughafen. Doch mit der jetzigen Vereinbarung glaube ich nicht, dass ich für den BER eine erhalten werde.“ Die Demonstranten warten vergeblich auf Landrat Loge, der sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Kreisstadt aufgehalten haben soll. Doch dank der Unterstützung von zwei Polizeibeamten, die versuchten, zwischen den Taxifahrer und dem Landratsamt zu vermitteln, waren Carsten Brumme, Verkehrsamtsleiter und Heike Zettwitz zum Gespräch bereit.

Termin im Oktober

Sie wollen am ersten Oktober mit den Taxiverbänden über die Schwerpunkte sprechen, um auf die Forderungen der Unternehmen besser eingehen zu können. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Ekinci und blickt positiv in die Zukunft.

