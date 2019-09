Landesministerium sieht Zuständigkeit für Bau einer U-Bahn beim Landkreis

Schönefeld

Seit mindestens zwei Jahren wird intensiv über eine mögliche Verlängerung der U-Bahn-Linie U 7 zum BER gesprochen. Der Berliner Senat hat bereits eine ernsthafte Prüfung zugesagt, Schönefelds Bürgermeister Udo Haase (parteilos) wirbt ohnehin bei jeder Gelegenheit damit, es gibt Vereinbarungen mit demBezirk Neukölln und dem Flughafen, auch die Landespolitik hat für das Projekt schon die Werbetrommel gerührt. Alle Beteiligten gingen dabei freilich stets davon aus, dass sich im Falle eines Falles das Land Berlin und das Land Brandenburg die Verantwortung teilen. Berlin verlängert seinen Teil der U-Bahn bis zur Landesgrenze, dahinter übernimmt das Land Brandenburg – so die Annahme. In zwei Schreiben an die Gemeinde Schönefeld und den Landkreis Dahme-Spreewald hat das Land nun aber klar gestellt, dass es aus seiner Sicht für den Bau einer U-Bahn-Linie überhaupt nicht verantwortlich ist.

U-Bahn ist wie Straßenbahn zu behandeln

Das Verkehrsministerium bestätigt, dass es die Schreiben gibt, und verweist auf das Brandenburgische ÖPNV-Gesetz. „Demnach ist eine U-Bahn wie eine Straßenbahn zu behandeln“, sagt Sprecher Steffen Streu. Und Straßenbahnen seien anders als S-Bahnen Bestandteil des so genannten Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) – fallen damit in die Zuständigkeit von Landkreisen.

Beim Landkreis Dahme-Spreewald hört man davon zum ersten Mal. Entsprechend überrascht zeigte sich Landrat Stephan Loge ( SPD) am Dienstag. „Seit Jahren reden und verhandeln alle miteinander über die U-Bahn. Wir haben uns bisher da raus gehalten. Und auf einmal sollen wir sie bauen? Das geht nicht“, sagt er.

Auf Landkreis könnten Kosten zukommen

Wobei am Ende die Frage des Bauens und des Betriebs nicht entscheidend sein dürften. Beides würde unter Federführung der Berliner Verkehrsbetriebe passieren. Auf den Landkreis könnten aber unerwartete Kosten zukommen. Schönefelds Bürgermeister Udo Haase sieht das allerdings ganz pragmatisch. „Wir reden von 200 bis 300 Millionen Euro. Die Masse wird ohnehin der Bund übernehmen müssen“, sagt er. Es gehe bei dem Projekt aber auch um den Anschluss des größten Investitionsprojekts des Landes Brandenburg an das Berliner U-Bahn-Netz. „Und da kann das Land nicht sagen, das ist alles nur eine Angelegenheit des Landkreises“, so Haase.

„Unterm Strich wird man sich zusammensetzen müssen. Aber die U-Bahn ist so wichtig, die kann man nicht an einer blödsinnigen Gelddiskussion scheitern lassen.“ Zudem, so Haase weiter, bekomme das Land pro Jahr 40 Millionen Euro von der Gemeinde Schönefeld. „Dann sollen sie davon auch mal etwas bei uns investieren.“

Machbarkeitsstudie wird derzeit angefertigt

Für solche Diskussionen sei es derzeit aber noch zu viel früh, sagt Ministeriumssprecher Streu. Gerade erst habe das Land gemeinsam mit Berlin und Schönefeld eine Machbarkeitsstudie für die U7-Verlängerung in Auftrag gegeben. Deren Ergebnis müsse erst einmal vorliegen. „Danach muss sich das Land Berlin bereit erklären, die U-Bahn bis zur Landesgrenze zu verlängern. Und erst dann kann man über konkrete Planungen und die Finanzierung reden“, so Streu.

Die U 7 als längste Berliner U-Bahnlinie führt derzeit von Spandau nach Rudow. Von dort sind es rund drei Kilometer zum S-Bahnhof Schönefeld und gut sechs Kilometer bis zum BER-Terminal. Eine mögliche Trasse dafür haben die Schönefelder seit den frühen Neunzigerjahren freigehalten. Auf Schönefelder Gebiet könnte die Trasse überirdisch verlaufen, was im Bau günstiger wäre. Die jüngste IHK-Verkehrsstudie hat die U7-Verlängerung ebenfalls als wichtigen Teil der Infrastrukturplanung rund um den BER gefordert. Eine Realisierung dürfte aber mindestens 20 Jahren dauern. Kritiker gehen zudem von Gesamtkosten von rund einer Milliarde Euro aus.

