Schönefeld

Im Ringen um eine Verlängerung der U-Bahnlinie 7 bis zum Flughafen BER sind die Prellböcke im U-Bahntunnel hinter der Endhaltestelle in Rudow zum Sinnbild geworden. Die Pläne für die U-Bahn-Anbindung wurden im Herbst 2020 vorgestellt. Bis auf Absichtsbekundungen und zahlreiche Gespräche hat sich bislang wenig getan.

Kürzlich hat Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) die Verlängerung der U7 zum BER zum vorrangigen Projekt unter den geplanten U-Bahnverlängerungen der rot-grün-roten Koalition in Berlin erklärt. Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und Linke darauf verständigt, die Planung für den Ausbau von fünf Untergrundlinien voranzutreiben, darunter auch die Verlängerung der U7 zum BER.

Prellböcke stehen im Tunnel der U-Bahnlinie U7 hinter der Endhaltestelle Rudow auf den Gleisen. Quelle: dpa/Soeren Stache

Verkehrskollaps rund um den BER: U7 soll Abhilfe schaffen

Das Projekt befürworten längst nicht alle in der Hauptstadt. Es gibt kritische Stimmen, die die Verlängerung zum BER für wenig sinnvoll halten. Etwa, weil die Anbindung des BER bereits durch den Flughafenexpress, zwei S-Bahnen, drei Regionalzüge und etliche Buslinien gewährleistet ist.

Breite Unterstützung für die U7-Verlängerung: Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel, Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald Stephan Loge (SPD), Dahme-Spreewalds Beigeordnete und Dezernentin für Verkehr, Bauwesen und Umwelt Heike Zettwitz, den Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD), MdB Sylvia Lehmann (SPD), MdB Jana Schimke (CDU), MdL Björn Lakenmacher (CDU), MdL Tina Fischer (SPD), MdL Marlen Block (LINKE) sowie Christopher King, Büroleiter des MdB Dr. Fritz Felgentreu (SPD). Quelle: Gemeinde Schönefeld

Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) will davon nichts hören. Er ist Mitbegründer der „Allianz U7“ und ein großer Befürworter der Pläne. Immer wieder warnt Hentschel vor einem drohenden Verkehrskollaps rund um den Flughafen.

U7-Verlängerung zum BER kostet 800 Millionen Euro

„Uns geht es nicht darum, daraus ein Prestigeobjekt für die Gemeinde zu machen. Die U7-Verlängerung ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt für die gesamte BER-Region“, betont Hentschel. Von dem Ausbau der Linie in Richtung BER könnten künftig etwa 35.000 Fahrgäste am Tag profitieren.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Hauptproblem sind die hohen Kosten der gut 8,5 Kilometer langen Strecke. Nach vorläufigen Schätzungen liegen diese bei rund 800 Millionen Euro. „Wir haben die Situation, dass grundsätzlich alle Beteiligten eine Verlängerung der U7 befürworten. Aber keiner will’s bezahlen. Alle haben Angst vor Verantwortlichkeiten“, bringt Hentschel die Gemengelage auf den Punkt.

Ausbau der U7: Streit um Zuständigkeit

Vor nicht allzu langer Zeit gingen die Beteiligten noch davon aus, dass sich die Länder Berlin und Brandenburg die Kosten teilen. Berlin verlängert seinen Teil der U-Bahn bis zur Landesgrenze, dahinter übernimmt Brandenburg – so die Annahme. Allerdings hatte Potsdam mit Verweis auf das Brandenburgische ÖPNV-Gesetz klargestellt, dass das Land für den Bau einer U-Bahn-Linie nicht verantwortlich ist. Demnach sei eine U-Bahn wie eine Straßenbahn zu behandeln. Weil diese, anders als S-Bahnen, Bestandteil des so genannten Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) sind, würde das Projekt in die Zuständigkeit des Landkreises fallen.

Beim Kreis sieht man die Verantwortlichkeit beim Land, da es sich um eine landesbedeutsame Verkehrslinie handelt. „Die Verlängerung der U7 bis zum BER sollte aus meiner Sicht von der Brandenburgischen Landesregierung positiv bewertet und berücksichtigt werden“, sagt Landrat Stephan Loge (SPD).

Schönefeld setzt auf Fördermittel des Bundes

Zuletzt hieß es, dass man die Kosten durch drei teilen könnte. Über diesen Vorstoß kann Schönefelds Bürgermeister nur den Kopf schütteln: „Eine Gemeinde kann nicht zu einem Drittel eine U-Bahn-Linie für rund 800 Millionen Euro mitfinanzieren.“

In Schönefeld hofft man nun auf eine 75-Prozent-Förderung aus dem so genannten Gemeindeverkehrsfördergesetz (GVFG). Hentschel zufolge habe der Bund die Fördermittel bereits schriftlich in Aussicht gestellt.

Nutzen-Analyse: Wie sinnvoll ist der Ausbau der U7 nach Schönefeld?

„Wichtig ist jetzt, eine Kosten-Nutzen-Analyse zu beauftragen. Nur so bekommen wir Klarheit“, betont Hentschel. Die Kosten für eine solche Studie liegen bei rund 150.000 Euro.

Die Untersuchung ist nötig, da der Bund nur bei einem positiven Ausgang des Verfahrens Fördermittel für den Bau bereitstellt. Aufgrund der Streitigkeiten um die Zuständigkeit in Brandenburg ist jedoch offen, wer die Erstellung von Nutzen-Kosten-Untersuchungen zur U7-Verlängerung einleitet und bezahlt.

Von Josefine Sack