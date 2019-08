Großziethen

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in der Attilastraße in Großziethen ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Ladegerät und ein Mountainbike.

Ein E-Bike wurde zum Abtransport bereitgestellt, die Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Höhe der verursachten Schäden ist nicht bekannt.

Von MAZonline