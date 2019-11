Schönefeld

Gleich mehrere Unfälle gab es in Schönefeld am Donnerstagabend: Ein Mercedes hatte am Nachmittag auf der B 96 ein Ampel bei Rot überfahren und war dann mit einem Audi zusammengestoßen. Die Fahrer (34 und 33 Jahre) wurden dabei verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von rund 20.000 Euro. Durch die Bergungsarbeiten musste die Straße in westlicher Richtung kurzzeitig voll gesperrt werden.

Fahrerflucht am Flughafen

Am Abend stießen am Flughafen ein Toyota und ein Mercedes zusammen. Dabei entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ebenfalls am Flughafen kollidierte ein Smart mit einem Mercedes-Lkw, da ihnen laut ersten Erkenntnissen ein anderes Auto die Fahrspur geschnitten hatte. An beiden Fahrzeugen gab es Schaden von etwa 1.500 Euro. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Ermittelt wird nun wegen Unfallflucht.

Opel bleibt trotz Fahndung verschwunden

Ein Opel-Kleintransporter wurde in der Nacht auf Freitag aus der Hans-Grade-Allee in Schönefeld entwendet. Gegen 6 Uhr wurde die Polizei über den Diebstahl informiert. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Transporters, wie es weiter dazu hieß.

Von MAZonline