Schönefeld

Beim Spurwechsel kollidierten am Mittwoch gegen 18.15 Uhr ein Linienbus und ein Lkw im Hugo-Junkers-Ring in Schönefeld. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden, der auf eine Summe in Höhe von rund 5000 Euro geschätzt wird. Laut Polizeiaussagen wurden keine Personen verletzt. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrtüchtig.

Von MAZonline