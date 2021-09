Waltersdorf

Bei einem Vorfahrtsunfall kollidierten am Mittwoch ein Sattelzug mit Auflieger und ein Krad in der Berliner Straße in Waltersdorf. Der Lkw wollte an der Kreuzung nach links auf die A 117 abbiegen und übersah dabei einen Motorradfahrer im Gegenverkehr. Der 43-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Von MAZonline