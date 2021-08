Schönefeld

Ein BMW ist am Montagmorgen auf der A 113 zwischen dem Waltersdorfer Dreieck und dem Schönefelder Kreuz auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen, durch einen Graben gefahren und auf dem Dach abseits der Autobahn gelandet. Der Fahrer (51), obwohl äußerlich unverletzt, wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei rund 15.000 Euro Sachschaden wurde das Auto dann abgeschleppt. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Autobahn zeitweilig in Fahrtrichtung Süd voll gesperrt, was bis gegen 8.30 Uhr für Verkehrsbehinderungen und einen Stau sorgte.

Von MAZonline