Schönefeld

Am Schönefelder Kreuz kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall in der Überfahrt von der A 10 zur A 113: Ein Ford-Fahrer (59) war beim Überholen gegen einen Mercedes-Lkw geprallt. Er verletzte sich dabei leicht und kam ins Krankenhaus.

Bei einer Schadensbilanz von rund 20.000 Euro wurde der Focus dann abgeschleppt. Die Sperrungen zur Absicherung der Unfallstelle sorgten bis gegen 7.30 Uhr für Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Von MAZonline