Schönefeld

Auf dem Melli-Beese-Ring in Schönefeld ereignete sich am Donnerstag ein Auffahrunfall, an dem ein BMW und ein Transporter beteiligt waren. Ein Fahrer wurde dabei leicht verletzt und auch für sein Auto musste bei einem Gesamtschaden von über 30 000 Euro ein Abschleppdienst gerufen werden.

Von MAZonline