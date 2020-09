Schönefeld

Beamte der Polizei wurden am Freitag gegen 8 Uhr auf die Hans-Grade-Allee/Ecke Waltersdorfer Chaussee nach Schönefeld gerufen. Der Fahrer eines Citroën übersah durch Unaufmerksamkeit einen Lkw und prallte mit diesem zusammen. Alle drei 41-jährigen Insassen des Pkw wurden verletzt. Der Beifahrer des Pkw zog sich durch den Unfall so schwere Verletzungen zu, dass ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Die beiden anderen Männer wurden in nahegelegene Kliniken gebracht. Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Hans Grade-Allee war bis 10.15 Uhr voll gesperrt.

Von Julia Marchand