Waßmannsdorf

Ein Mercedes-Transporter und ein Mazda touchierten einander am Mittwochnachmittag in der Dorfstraße in Waßmannsdorf. Der Schaden betrug rund 3.500 Euro. Unaufmerksamkeit beim Spurwechsel führte am Donnerstagmorgen im Elly-Beinhorn-Ring in Schönefeld zum Crash zweier VW. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Um einen verletzten 37-Jährigen kümmerten sich die Rettungskräfte.

Von MAZonline