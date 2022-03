Schönefeld

Zum ersten Mal seit der BER-Eröffnung vor 17 Monaten ist am Montag ein Flugzeug von dort in die Vereinigten Staaten abgehoben. An Bord der ausgebuchten Boeing 767 saßen 214 Passagiere.

UA 963 rollte gegen 10:15 Uhr vom Gate B03 zur Startbahn, bekam unterwegs eine fotogene Fontäne von der Flughafenfeuerwehr spendiert, und hob um 10:20 Uhr Richtung Newark, New Jersey ab, mit knapp einer halben Stunde Verspätung. Dort dortige Liberty-Airport – IATA-Kürzel EWR – ist neben JFK der zweite internationale Flughafen im Großraum New York. Vor der Corona-Pandemie hatte United Airlines diese Strecke von Berlin-Tegel aus bedient.

Giffey spricht von einem „Riesenschritt für Berlin“

Die Bedeutung des Erstflugs für den BER als Hauptstadtflughafen und für Berlin als Tourismus-, Wirtschafts- und Kongress-Metropole hob die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hervor. Sie verfolgte den Start der Maschine im Terminal, und posierte zuvor auf dem Rollfeld mit für ein Foto mit den United-Piloten David Tornabene und Richard Schneider. Giffey sprach von einem „Riesenschritt für Berlin und einem guten Tag für die deutsch-amerikanische Freundschaft“.

Die Maschine von United Airlines wartet am BER auf den Start zum Erstflug nach Newark. Quelle: Bernd Settnik/dpa

Ähnlich äußerte sich Flughafenchefin Aletta von Massenbach. „Welcome back, United! Wir freuen uns und sind begeistert“, sagte sie kurz vor dem Start von UA 963. Die tägliche transatlantische Verbindung sei „ein wichtiger Schritt zur Normalisierung nach zwei Jahren Pandemie“. Tickets für den täglichen Flug gibt es ab 718 Euro, die planmäßige Landung in Newark ist um 13 Uhr Ortszeit geplant. Die New Yorker Zeitzone liegt sechs Stunden hinter der Mitteleuropäischen Sommerzeit.

Das Angebot der Langstreckenflüge ausgebaut werden

Die BER-Chefin bekräftigten die Absicht, das interkontinentale Streckennetz am BER in den nächsten Jahren auszubauen. Man habe vor allem jene Destinationen im Blick, die vor der Corona-Krise von Tegel angesteuert wurden. Air Berlin war von dort nach Abu Dhabi, Chicago, Los Angeles, New York (JFK), Miami und San Francisco geflogen – bis zur Pleite des Unternehmens im September 2017. Bis gestern erreichten Passagiere ab Schönefeld nur Singapur und Doha (Katar) nonstop.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Burkhard Kieker, der Geschäftsführer von Visit Berlin, sagte der MAZ, unter dem Arbeitstitel „Long Haul 25“ sei geplant, die Zahl der Langstreckenverbindungen vom BER auf 25 aufzustocken – und das innerhalb der nächsten zehn Jahre. Neben Zielen in den USA nannte er Tokio, Mumbai und Shanghai. Für unrealistisch hält Kieker den Ausbau des BER zu einem dritten Lufthansa-Drehkreuz nach Frankfurt und München. „Wir müssen uns auf andere Airlines konzentrieren.“

Lesen Sie auch

So sieht es im Terminal 2 des BER aus – und so finden Sie sich zurecht

Lockruf des Südens: Der BER-Sommerflugplan im Schnelldurchlauf

Einen ersten Rückschlag beim Ausbau der Langstreckenflüge gibt es auch schon: Die saisonale Flugverbindung in die amerikanische Hauptstadt Washington D.C., die von Ende Mai bis Ende Oktober angeboten werden sollte – wovon im Terminal noch Werbebanden künden – kommt nun frühestens im Jahr 2023. Gefragt nach den Gründen für die Verschiebung, antwortete der Europa-Chef von United Airlines, Thorsten Lettnin, am Montag schmallippig. „Wir überprüfen unser Streckennetz kontinuierlich“, sagte er.

Von Thorsten Keller