Schönefeld

Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr lösten sich aus bisher ungeklärter Ursache im Rahmen von Objektschutzmaßnahmen am Parkplatz vor dem Flughafengebäude in Schönefeld drei Schüsse aus der durch einen Beamten der Polizeiinspektion Flughafen mitgeführten Maschinenpistole.

Der Beamte wurde leicht verletzt

Der Polizeibeamte wurde dabei leicht verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Andere Personen oder Sachwerte wurden nicht geschädigt. Die Ursache der Schussabgabe wird derzeit durch die Beamten der Polizei geprüft.

Von MAZonline