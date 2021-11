Am Freitag war es am BER erneut zu stundenlangen Wartezeiten gekommen, nachdem ein Feueralarm angegangen war. Nun kündigen die Verantwortlichen an, mögliche Fehler aufzuarbeiten. „Natürlich haben alle ein Interesse daran, dass das beim nächsten Mal nicht passiert“, sagte ein Flughafensprecher.