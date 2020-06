Achtung Autofahrer: Ab Montag wird in Waltersdorf gebaut. Entlang des Einrichtungszentrums wird die Fahrbahn erneuert. Das führt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Droht rund ums Einrichtungzentrum in Waltersdorf ein Verkehrschaos?

