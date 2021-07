Waltersdorf

Ein Spaziergänger hat in der Nacht zu Freitag beobachtet, wie ein Mann die Scheibe eines parkenden Autos in Waltersdorf eingeschlagen und einen Rucksack entwendet hat. Anschließend stieg der Täter zu einer weiteren Person in ein wartendes Auto.

Diebesgut aus einem Einbruch in Mittenwalde entdeckt

Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte die Polizei die Täter schnell auffinden. In deren Auto fanden sie neben dem Rucksack auch Diebesgut, das aus einem Einbruch in Mittenwalde stammte.

Einer der Täter wehrte sich während der Kontrolle durch Treten und Spucken, wodurch eine Polizistin leicht verletzt wurde.

Von MAZonline