Waltersdorf

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein in der Straße An der Koppel geparkter BMW Touring 525 von Unbekannten gestohlen. Das Fahrzeug wird von der Polizei im Rahmen internationaler Fahndungsmaßnahmen gesucht. Bisher wurde der BMW nicht aufgefunden. Der Diebstahlschaden beziffert sich auf 40 000 Euro.

Von MAZonline