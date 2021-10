Waltersdorf

Im Gewerbegebiet in Waltersdorf wird am Sonntag deutlich mehr los sein als an einem üblichen Sonntag. Das liegt zum einen daran, dass die Geschäfte offen sind. Möbel Höffner, Ikea, Mediamarkt – überall können Besucher bummeln und shoppen. Anlass dafür – und der zweite Grund, weshalb mehr los sein wird – ist aber der Ehrenamtstag.

Den organisiert das Möbelhaus Höffner mit Unterstützung der Gemeinden seit einigen Jahren für Ehrenamtler, die sich in der Gemeinde besonders engagiert und verdient gemacht haben. Dazu gibt es vor dem Einrichtungshaus ein Unterhaltungsprogramm, Vereine werden sich mit Infoständen präsentieren, um Mitglieder und gegebenenfalls auch Spenden werben. „Eigentlich machen wir das immer im Dezember“, sagt Artur Sperle, Hausleiter von Höffner in Waltersdorf. Aber im vorigen Jahr habe man sich Anfang September schon dem Lockdown genähert, ein Ehrenamtstag konnte nicht mehr stattfinden. Das wollte man kein zweites Mal erleben, so Sperle.

Impfbusse normalerweise in den Kiezen unterwegs

Ein wesentlicher Punkt wird für Artur Sperle deshalb auch noch ein anderer sein: Er hat einen Impfbus von den Berliner Maltesern organisiert. Einen Doppelstockbus, von denen momentan vier Stück in Berlin unterwegs sind und dort in den Kiezen, Berliner Randbezirken, sozialen Brennpunkten oder an Hochschulen unterwegs, um Personengruppen anzusprechen, die aus verschiedenen Gründen noch nicht haben impfen lassen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den Bussen, die von den Berliner Hilfsorganisationen betrieben werden, sitzen zwei Impfärzte, ein Apotheker fürs Aufziehen der Spritzen, dazu vier Helfer- und Helferinnen für die Dokumentation sowie ein Koordinator. Diese mobilen Impfteams halten es denkbar unkompliziert – sie impfen jeden gegen das Corona-Virus, der mit Moderna geimpft werden darf, also jeden, der älter als zwölf Jahre ist, im Zweifel auch ohne Personalausweis. So könne zwar kein digitaler Impfnachweis erstellt werden, heißt es. Aber wichtig ist, dass auch schwer zu erreichende Gruppen wie etwa Obdachlose oder Asylbewerber ohne Aufenthaltsstatus geimpft werden können.

Erster Einsatz eines Berliner Impfbusses in Brandenburg

Anfang der Woche habe er zufällig von dem Angebot gelesen, das auf Betreiben des Berliner Senats seit Anfang Oktober in Berlin existiert, erzählt Artur Sperle. Er setzte sich sofort an den Rechner, schrieb die Malteser an, die sich umgehend die Freigabe vom Senat holten. Es wird nun das erste Mal sein, dass einer der Berliner Impfbusse in Brandenburg im Einsatz ist – wenn auch nur 300 Meter hinter der Stadtgrenze, wie Artur Sperle betont.

Aber dieser Bus sei ihm wichtig gewesen, sagt der Höffner-Chef. Auf dem Höhepunkt der Corona-Zeit hat sein Einrichtungshaus – wie alle anderen auch – schließen müssen. „Das war eine schreckliche Zeit für uns alle“, sagt er. Angesichts der steigenden Inzidenzen wolle er nun seinen Teil dazu beitragen, dass es nicht noch einmal zu solch tiefgreifenden Einschnitten kommt. „Und wenn es nur ein kleiner Teil ist.“

Der Impfbus steht am Sonntag von 12.30 Uhr bis 18 Uhr in Waltersdorf.

Von Oliver Fischer