Waltersdorf

Diebe trieben in der Nacht zwischen Montag und Dienstag ihr Unwesen in einem Gewerbeobjekt am Rondell. Gewaltsam waren sie in Geschäftsräume zweier Firmen eingedrungen und richteten in beiden Fällen großen Schaden an. Die Polizei sicherte Spuren.

Von MAZonline