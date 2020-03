Gleich zu zwei Unfällen mit Radlern musste die Polizei am Montag ausrücken. In Bestensee riss ein Autofahrer mit dem Spiegel einen Radler um. Der 21-Jährige kam ins Krankenhaus – in Waltersdorf stieß ein Renault mit einer Radfahrerin zusammen. Die 62-Jährige stürzte ebenfalls.