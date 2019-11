Mehrere Unfälle gab es allein am Donnerstagabend in Schönefeld. Ein Mercedes-Fahrer fuhr auf der B 96 bei Rot und stieß mit einem Audi zusammen. Die Bilanz: drei Verletzte. Zwei weitere Kollisionen gab es in der Nacht am Flughafen. Zudem wurde im Ort ein Kleintransporter gestohlen.