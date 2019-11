Schönefeld

Sieben hochwertige Mountainbikes wurden am 24. August in einem Gebüsch in der Hans-Grade-Allee nahe der Freiwilligen Feuerwehr Schönefeld gefunden.

Zur Galerie Diese Räder warten auf ihre Besitzer. Wer sie als sein Eigen erkennt, kann sich bei der Polizei melden.

Ihre Besitzer wurden allesamt noch nicht ausfindig gemacht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Besitzer hat sich nicht gemeldet

Ein Mountainbike konnte allerdings einem Anwohner aus dem Bereich Rudower Chaussee zugeordnet werden. Die Ermittlungsbehörde fragt daher: Wem gehört das Rad? Kontakt unter Telefon 030/63 48 00.

Von MAZonline