Wie sich Schönefeld zum Zentralflughafen der DDR mauserte

Ein moderner Flughafen, Tor zur Welt und ein wichtiger Knotenpunkt der Infrastruktur – all das wird Schönefeld nicht erst zugeschrieben, seit der Hauptstadtflughafen BER in Planung ist.

Bereits 60 Jahre vor der nun anstehenden Inbetriebnahme des neuen Großflughafens am Rande Berlins war das Interesse an dem Standort groß. Schon in den 1950er-Jahren gab es in Schönefeld zivile Luftfahrt, die immer weiter ausgebaut wurde. 1960 beschloss die DDR-Führung dann einen Generalplan, der die Erweiterung zum Zentralflughafen Berlin-Schönefeld vorsah. Damit einher ging auch der Ausbau der Eisenbahn- und Straßenanlagen.

Erster Ausbau begann schon 1958

Und schon vor dem offiziellen Beschluss im Jahr 1960 war klar, dass der bis dato als „Zubringerhafen“ genutzte Standort zum Zentralflughafen avancieren soll. Der erste Ausbau begann bereits 1958. Eine spannende Zeichnung über die mögliche Gestalt des neuen Airports findet man in der Aprilausgabe 1959 der Illustrierten „ZB – Zeit im Bild“, die das „neue repräsentative Abfertigungszentrum für die Fluggäste“ zeigt.

In dem Artikel dazu heißt es auch: „Über Gangways gelangen die Fluggäste in ihre Maschinen, ohne Witterungseinflüssen ausgesetzt zu sein. Diese ganze Bewegung vollzieht sich auf horizontaler Ebene, ohne störende Stufen oder Aufzüge.“

Interessant auch für westdeutsche Fluggäste

Durch seine Lage wurde der Flughafen Schönefeld mit Beginn der 1960er Jahre auch für westdeutsche Fluggäste interessant. Denn von hier konnte man auch Ziele wie Prag oder Budapest direkt anfliegen – diese Möglichkeit gab es zu dieser Zeit in Tempelhof und Tegel nicht.

Am 20. Juli 1962 wurde der Zentralflughafen dann offiziell eröffnet. In den nächsten Jahren erfolgte ein weiterer Ausbau des Airports. Ein Gutachten zur Vorplanung der Ausbaustufe des Zentralflughafen Schönfeld vom Ministerium für Verkehrswesen der DDR aus dem Jahr 1963 bescheinigt dabei die Wichtigkeit dieses Standorts: „Der Ausbau des Zentralflughafens ist ein Teil unseres Kampfes um die politische Anerkennung der DDR. Bisher lag unsere Republik am Rande des europäischen und des Weltflugverkehrs.“

Die Geschichte des Flughafens Schönefeld 1934: Die Geschichte des Flughafens beginnt am 15. Oktober mit dem Bau der Henschel Flugzeug-Werke in Schönefeld, die auch die Schaffung von drei 800 Meter langen Start- und Landebahnen mit sich brachte. Am 22. April 1945 wurde der Standort von sowjetischen Truppen besetzt. 1946: Ende Mai nahm die sowjetische Aeroflot den Liniendienst zwischen Berlin-Schönefeld und Moskau auf. 1947: Die Sowjetische Militäradministration ordnet den Aufbau eines zivilen Flughafens an, Aeroflot beginnt mit dem zivilen Flugbetrieb in Schönefeld. Schönefeld kommt dabei ein besonderer Status zu: Da der Flughafen außerhalb Berlins liegt, durfte dort später auch die DDR-Fluglinie Interflug starten und landen. Aufgrund des Vier-Mächte-Abkommens war das der Lufthansa aus Westdeutschland auf den Berliner Flughäfen Tegel und Tempelhof nicht gestattet. 1955: Gründung der Deutschen Lufthansa in der DDR. Ihr Nachfolger wird 1958 die staatliche Fluggesellschaft Interflug. 1958: Beginn des Ausbaus des Schönfelder Flughafens. 1959: Erstmals landet am 3. Oktober ein Düsenpassagierflugzeug – eine Caravelle der SAS – in Schönefeld. 1960: Beschluss des Generalplans zum Ausbau Schönfelds zum Zentralflughafen der DDR. 1962: Der Zentralflughafen Berlin-Schönefeld wird am 20. Juli eröffnet. 1963: Von Charlottenburg fährt eine Buslinie zum Flughafen Schönfeld. 1969: Erstmals werden am Flughafen mehr als eine Millionen Passagiere pro Jahr gezählt. 1976: Inbetriebnahme der Neuen Passagier-Abfertigung (NPA) – heute ist diese als Terminal A bekannt. 1985: Schönfeld wird abermals um neue Abfertigungsbereiche erweitert – das heutige Terminal B und C. 1991: Die Fluggesellschaft Interflug wird nach der Wiedervereinigung aufgelöst. Die Zahl der Passagiere am Schönfelder Flughafen geht stark zurück. Bis zum Jahr 1993 wird Schönfeld Standort des Lufttransportgeschwaders 65 der Luftwaffe. 1993: Bau der Fluggastbrücken von Terminal A. Der Ausbau des Terminals wird zwei Jahre darauf beschlossen. 1996: Die Länder Berlin und Brandenburg und der Bund beschließen den Bau des internationalen Flughafens für Berlin und Brandenburg ( BBI). Der Flughafen Schönefeld wird als Standort bestimmt und ein umfangreicher Ausbau durch die Gesellschafter beschlossen.

Weiterhin ist zu lesen: „Ohne einen modernen ausgebauten Zentralflughafen fehlt die Voraussetzung dafür, daß [sic] Flugzeuge nichtsozialistischer Länder wesentlich mehr als bisher und vor allem regelmäßig das Gebiet der DDR anfliegen. Das letztere wiederum ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, daß unser eigenes Luftverkehrsunternehmen die Möglichkeit erhält, über den bisherigen engen Rahmen hinaus das Liniennetz zu erweitern.“ Beide Faktoren wurden als erheblich zur „Hebung des internationalen Ansehens der DDR“ beschrieben.

Prognose für 1970: 2,6 Millionen Passagiere

Die zweite Ausbaustufe des Zentralflughafens beinhaltete beispielsweise die Verlängerung der Start- und Landebahn auf 3.000 Meter. Zielsetzung war es laut dem genannten Gutachten, dass bis spätestens im Jahr 1970 jährlich 2,6 Millionen Passagiere in Schönefeld abgefertigt werden können – 1962 waren es gerade einmal 334.000, in West-Berlin wurden im gleichen Jahr in Tegel und Tempelhof zusammen rund 1,9 Millionen Passagiere gezählt.

Die Modernisierung des Flughafens gab daher Hoffnung, die Westberliner Flughäfen im Wettbewerb bald hinter sich lassen zu können. „ Tempelhof in Westberlin hat keinerlei Ausdehnungsmöglichkeiten und wird eines Tages auf das Niveau eines Provinzflughafens absinken“, hieß es dazu zum Beispiel in der „ZB – Zeit im Bild“ von 1959.

Tatsächlich wurde die Millionen-Grenze bei den Passagieren am Zentralflughafen Schönfeld im Jahr 1969 überschritten werden. Allerdings entwickelte sich die Statistik in den folgenden Jahrzehnten nicht in dem erhofften Maße. Bis zur Wende kam die Zahl der Fluggäste, die von Schönefeld aus zu mehr als 50 Zielen auf vier Kontinenten starten konnten, allerdings nur bis auf drei Millionen an. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr starteten und landeten am Flughafen Schönefeld rund 11,4 Millionen Passagiere.

