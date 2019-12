Schönefeld

Bei einem Auffahrunfall kollidierten am Mittwochnachmittag in der Waßmannsdorfer Chaussee zwei Autos – der Schaden belief sich auf rund 1.000 Euro. In der Hugo-Eckener-Allee stießen zwei Pkw zusammen, blieben aber mit Schäden von rund 1.500 Euro fahrbereit. In der Waßmannsdorfer Allee fuhr später ein Ford auf einen BMW auf. Der Schaden: 2.500 Euro. Am Flughafen krachte es am Donnerstagmorgen zwischen einem Skoda und einem Auto aus Italien. Mit einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro musste eines der Autos abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Flüssigkeiten bei ihrem Einsatz binden.

Von MAZonline