Schönefeld Großziethen - „Wir wollen doch nur spielen“: Schönefelder Sportler demonstrierten für Lärmschutz Laute „Tor“-Rufe während der Heimspiele sind in Großziethen verboten. Der Grund: Im Stadion am Friedensweg darf die Lautstärke von 50 Dezibel nicht überschritten werden. Die Sportler haben die Nase voll.

Demo am Stadion in Großziethen: Am Montag haben rund 270 Teilnehmer für Lärmschutz und eine bessere Platznutzung demonstriert. Quelle: SG Grossziethen