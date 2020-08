Schönefeld - Besuch bei Unitax Pharmalogistik in Schönefeld: So kommt die Medizin in die Apotheke

Vom Ein-Mann-Kurier zum Mittelständler: Vor 29 Jahren gründete André Reich die Unitax-Pharmalogistik. Das Unternehmen mit Sitz in Schönefeld beliefert heute weltweit Apotheken, Krankenhäuser und Pharmakonzerne mit Arzneimitteln.