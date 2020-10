Zur Eröffnung des BER: Der Flughafen, den niemand mag

Schönefeld

Als Flughafenchef Lütke Daldrup am Sonnabend um 15 Uhr mit der flachen Hand auf einen Buzzer haut, flackert hinter ihm an einer Stellwand ein Licht. So etwas hat man in Fernseh-Quizzshows bei der 100-Euro-Frage schon effektvoller gesehen, aber sei es drum. Mit diesem Schlag ist er in Betrieb: der Flughafen, auf den die Region 16 Jahre gewartet hat.

Politiker, Manager, Leute mit Einfluss haben den BER in den vergangenen Jahren oft das bestimmende Moment für die Zukunft beschrieben. Als Maschine, die alles verändert. Die Glück und Probleme im Überfluss produziert. Die Wirtschaft werde er ankurbeln, aber auch den Verkehr. Er werde Wachstum generieren, das man andererseits vielleicht aber nicht beherrschen kann. So oder so werde er ein Symbol für den Landkreis werden – nur was für eines? Das ist auch jetzt nicht klar.

Versunken in Nebel und Nieselregen

An diesem Sonnabend strahlt der Willy-Brandt-Flughafen, wie er offiziell heißt, jedenfalls noch wenig Symbolkraft aus. Äußerlich versinkt er in einer Tristesse aus Nebel und Nieselregen, im Innern wirken die Gäste und Pressevertreter, deren Zahl wegen Corona auf ein Mindestmaß reduziert ist, reichlich verloren.

Und auch in den Orten rings um sucht man Aufbruch und Feierstimmung vergebens. In den Dörfern wie Waltersdorf, Selchow oder Waßmannsdorf winken sie ab, wenn einer mit dem BER anfängt. Die Flieger nerven, die Debatten über Schallschutz auch.

Für die Einwohner von Neu Schönefeld hat der BER kaum Bedeutung.

Im neuen Zentrum von Schönefeld hingegen, wo sich Block um Block mit Zugezogenen füllt, da scheint der BER kaum wichtiger als ein Fußballergebnis aus der zweiten chinesischen Liga. „Interessiert mich nicht“, sagt ein Mann, der seinen Hund spazieren führt. „Mir egal, ich höre hier keine Flugzeuge“, sagt ein anderer. Ein dritter fragt auf die Eröffnung angesprochen überrascht: „Ist die heute?“

„Bei Eröffnung schon musealen Charakter“

Selbst bei den langjährigen Wegbegleitern ist höchstens Erleichterung zu spüren, dass dieser Albtraum von einem Projekt endlich abgeschlossen ist. Als LDS-Landrat Stephan Loge etwa kurz vor Beginn der Feierstunde das Terminal betritt, schaut er sich noch mal um und sagt: „Das ist der einzige Flughafen, der bei seiner Eröffnung schon musealen Charakter hat.“ Auch Gehard Janßen, oberster Wirtschaftsförderer des Landkreises, räumt ein, dass ihn der Flughafen schon mal mehr bewegt hat. „Auch der längste Spannungsbogen verschleißt sich mal“, sagt er. 2012 hätten sie ein rauschendes Fest gefeiert, vielleicht bis in den Morgen. Am Samstag aber schlichen sich einige Ehrengäste schon vor den symbolischen Buzzerschlag wieder nach Hause – aus lauter Langeweile.

LDS-Landrat Stephan Loge im BER. Quelle: Oliver Fischer

So ist das mit dem BER. Er wird gehasst, er wird verachtet, verlacht und verspottet. Und dann zieht er auch noch das Pech magisch an. Nach all den verlorenen Jahren und versenkten Milliarden war es bezeichnend, dass er just dann fertig wird, wenn keine Flugzeuge mehr fliegen. Die ohnehin schmal geplante Eröffnung musste auf ein Minimum geschrumpft werden. Und dann klappt wegen des Wetters nicht einmal die symbolische Parallel-Landung, die einziger Höhepunkt der BER-Eröffnung werden sollte.

„Ein bisschen feierlicher hätte es sein können“

Es steckt keine Liebe mehr im BER. Das spüren auch die wenigen Touristen, die am Samstag gekommen sind, um ihn in Augenschein zu nehmen. Viele scheitern schon an der ersten Tür, oder der Polizei, die den gesamten Terminalbereich abgeriegelt hat. Reinhard Rösler etwa, mit seiner Frau aus Leipzig angereist, rüttelt vergebens am Glas. „Wir sind Flughafenfans und wollten den BER endlich mal sehen, aber man kommt ja nicht rein“, sagt er.

Die Lufthansamaschine 2020 aus München kurz nach der Landung am BER. Quelle: AP

Frank Linke aus Kremmen hat es immerhin in den Übergang zwischen Bahnhof und Terminal geschafft. Aber auch von dem, was er dort sieht, ist er enttäuscht. Die Architektur sei schon okay. „Aber ein bisschen feierlicher hätte es sein können“, sagt er. Es gibt keinen Glanz, keinen Glamour, nicht einmal Luftballons. Nur das Gefühl, als wäre das Event den Verantwortlichen selbst etwas peinlich.

Anbindung von Zug und S-Bahn an BER funktioniert

Dabei ist der BER am Ende gar nicht so schlimm geworden. Die Kombination aus Nussbaum-Holz und weinroter Farbe, die das gesamte Terminal durchzieht, mag vor zehn Jahren hipper gewesen sein, aber ein Missgriff ist sie deshalb nicht. Das Gebäude ist übersichtlich, die Wege vergleichsweise kurz und die Anbindung von Zug- und S-Bahn unterhalb des Terminals funktioniert. Während die Taxifahrer die Autobahn blockierten, rauschten viele Gäste problemlos mit dem Zug aus Königs Wusterhausen an. Auch Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel kam mit der Bahn. „Funktioniert reibungslos“, sagt er.

Hentschel ist ohnehin einer der wenigen, die den Flughafen loben ohne dabei rot zu werden. „Er sieht gut aus, auch der Marktplatz mit den Geschäften kann sich sehen lassen“, sagt er. Und es sei gut, dass er jetzt fertig ist.

Ein größeres Lob ist für den BER zumindest derzeit nicht zu bekommen.

Von Oliver Fischer