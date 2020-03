Schüler-Reporter blicken hinter die Kulissen von Tropical Islands

Prieros

Es gibt viele Journalisten, die gerne einmal einen Blick hinter die Kulissen von Tropical Islands verwerfen würden. Dazu gehören auch die ganz großen, wie zum Beispiel die Fernsehsendung Galileo, die erst vor kurzem in dem Spaßbad gedreht hat. Am vergangenen Dienstag waren aber vier Schülerinnen der Schülerzeitung der Grundschule Prieros an der Reihe. Zusammen mit Lars Busam, der die Schülerzeitung leitet, wurden die Schüler-Reporter rund zwei Stunden durch die Anlage geführt.

Dabei durften sich die Nachwuchsjournalistinnen auch angucken, wo das Wasser für die insgesamt sechs Schwimmbecken gereinigt wird. Eigentlich dürfen diesen Bereich nur Mitarbeiter betreten, für die Schülerinnen wurde aber eine Ausnahme gemacht. Während der Wassertechniker Alexander Weise erklärt, dass die 800.000 Liter Wasser aus dem Außenbecken über Nacht in einem Keller zwischengelagert werden, da man so weniger Energie zum wärmen des Wasser braucht, schreiben die vier Mädchen alle wichtigen Infos schnell in ihren Notizbüchern mit.

So arbeiten die Schüler-Reporter

Später werden die Schülerinnen aus ihren Notizen Texte machen, wobei Lars Busam ihnen größtenteils freie Hand lässt. „Mit diesem Tag heute im Tropical Islands, können wir in der Zeitung bestimmt vier Seiten füllen“, sagt Lars Busam, der sich um die Fotos und das Layout der Zeitung kümmert. „Mein Ziel ist es, den unverbauten kindlichen Blick auf unsere Welt so gut es geht einzufangen“, sagt Busam weiter.

Wassertechniker Alexander Weise erklärt den Schüler-Reportern, wie das Wasser aus den Schwimmbecken gereinigt wird. Quelle: Lukas Rosendahl

Die Schülerzeitung gibt es bereits seit fünf Jahren an der Grundschule Prieros. Bisher sind zwölf Ausgaben erschienen, die alle 150 Schülerinnen und Schüler der Grundschule umsonst bekommen. An den Redaktionstreffen, die immer dienstags stattfinden, nehmen rund 15 Schülerinnen und Schüler von der zweiten bis zur sechsten Klasse teil. Hier werden Ideen für neue Artikel gesammelt und anstehende Termine vorbereitet. „Wir versuche uns ein bisschen mit den Orten, die wir besuchen, auseinanderzusetzen. Viele der Fragen, die die Schülerinnen und Schüler haben, entstehen aber auch spontan“, erklärt Busam.

Schülerzeitungen im Internet

Immer häufiger gibt es auch Schülerzeitungen, die ihr Angebot digital veröffentlichen. In diesem Jahr wird es bei dem Schülerzeitungswettbewerb der Länder erstmals eine eigene Kategorie für Online-Schülerzeitungen geben. „Aktuell werden bei uns zwar noch mehr klassische Schülerzeitungen eingereicht, es werden aber immer mehr Onlinezeitungen“, sagt Mirjam Schnell von Bundesverband junger Medienmacher, der den Wettbewerb zusammen mit dem Bundesrat veranstaltet.

Auch die Reporterkids der Grund- und Oberschule Groß Köris haben seit 2016 einen eigenen Youtube Kanal. Hier werden vor allem Videos veröffentlicht, die zeigen, wie die Artikel in der Zeitung entstanden sind. So kann man zum Beispiel der Reporterin Lotti dabei zusehen, wie sie die Olympiasiegerin im Bobsport, Lisa Buckwitz, interviewt. „Das Feedback im Internet ist meistens positiv. Trotzdem macht die Kinder eine negative Bewertung auf ihrem Video traurig, was das arbeiten mit Youtube schwieriger macht. Außerdem fehlt uns häufig die Zeit für weitere Videos“, sagt die Leiterin der Reporterkids Christiane Weise.

Schülerzeitungskultur im Landkreis Dahme-Spreewald

Insgesamt haben laut den Brandenburgischen Schulporträts von den 60 Schulen im Landkreis Dahme-Spreewald 13 eine eigene Schülerzeitungen. Neun davon gehören zu Grundschulen. Im Schülerzeitungswettbewerb der Länder, sind auch die Reporterkids aus Groß Köris immer wieder erfolgreich. Dieses Jahr gewinnen die rund zehn Reporterkids aus Groß Köris den Sonderpreis in der Kategorie: „Unter die Lupe genommen – Sicherheit und Gesundheit an der Schule“. In ihren Artikeln haben die Kinder unter anderem die Themen Handys beim Fahrradfahren und Gaffer bei Unfällen behandelt. Dafür bekommen die Reporterkids ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Von Lukas Rosendahl