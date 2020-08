Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Am Montag startet für Brandenburgs Schüler der Unterricht. Für alle Schüler. Im Schulgebäude. Nach vier Monaten, in denen der Unterricht durch die Corona-Krise nicht wie gewohnt stattfinden konnte, kehren nun alle aus den Sommerferien in die Klassen zurück. Das Bildungsministerium spricht von einem Regelbetrieb und will dafür mit allen Mitteln sorgen: Auf den Fluren sollen die Schüler nun Mund-Nasen-Bedeckungen tragen, die Laufrichtungen werden vorgeschrieben, Pausen gestaffelt und Desinfektionsmittel verteilt.

Schutz für Lehrer noch nicht geliefert

Auch die Schulen in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald stecken mitten mit den Vorbereitungen für den Schulstart unter Corona-Bedingungen. Mit am schwierigsten umzusetzen: der Mindestabstand von eineinhalb Metern. „In den Klassenräumen können wir das bei voller Besetzung nicht einhalten, in den Fluren wird es gehen“, sagt Claudia Schröter, Schulleiterin der Grundschule Wilhelm Busch in Königs Wusterhausen. Um den Kontakt unter den Schülern so gering wie möglich zu halten, werde es keine Raumwechsel geben. Außerdem werden Frühstücks- und Mittagspausen gestaffelt.

„Wir tun all das, was in unseren Möglichkeiten steht“, sagt Schröter. Aber: „Es gibt natürlich Risiken, die mit dem Regelbetrieb verbunden sind.“ Da die Schulen zum Fachunterricht angehalten sind, sind Lehrer in verschiedenen Klassen im Einsatz. Diese können frei entscheiden, ob sie in den Räumen Mund-Nase-Bedeckungen tragen möchten oder nicht. Auch Schüler sollen die Masken in den Klassenzimmern abnehmen dürfen. Für die Lehrkräfte hat Schröter Visiere und Mund-Nase-Schutze bei der Schulbehörde angefordert. „Die sind bisher noch nicht da“, sagt die Schulleiterin am Montag.

Abstand zwischen Schülern ist unmöglich

Dieses Problem beschäftigt auch die Theodor-Fontane-Grundschule in Ludwigsfelde. Schulleiterin Andrea Ludwig hat unter anderem Plexiglasscheiben bestellt, die in den Klassenräumen auf die Lehrertische gestellt werden können. „Wir hoffen, dass sie diese Woche noch kommen“, sagt sie ebenfalls am Montag. „Im Mai hatte das aber auch kurzfristig geklappt.“

Neben den Trennscheiben soll auch ein Eineinhalb-Meter-Abstand zwischen der Lehrkraft und der ersten Reihe der Schüler für Sicherheit sorgen. „Die Kinder sitzen aber nebeneinander, da kann der Abstand nicht eingehalten werden“, sagt Ludwig. Auch die Theodor-Fontane-Grundschule will Pausen staffeln. Zudem habe sie die Anzahl der Aufsichtspersonen erhöht, sagt Ludwig. Sie sollen auf die Abstände zwischen den Schülern achten. „Wir werden mit den Lehrkräften besprechen, dass es nun auch mehr Hof-, Bus- und Essensaufsichten geben wird“, sagt die Schulleiterin. „Ich bin zuversichtlich, dass das klappt.“

„Wir setzen auf den gesunden Menschenverstand“

Skeptischer gibt sich Manon Hähnel, Rektorin der Grund- und Oberschule Schenkenland in Groß Köris. „An einer kleinen Schule wie wir das sind, ist das, was verlangt wird, so nicht umsetzbar“, sagt sie. Das gelte zum Beispiel für die Abstandsregeln auf den Pausenhöfen. „Mit der Anzahl der Klassen ist es schwierig auf dem kleinen Schulhof“, sagt Hähnel. Und auch der Raumwechsel der Klassen lasse sich im Kurssystem nicht völlig vermeiden. „Wir achten aber streng darauf, dass die Sitzordnung eingehalten wird und die Klassen sich nicht untereinander mischen“, sagt Hähnel. „Aber wir müssen erst mal gucken, wie das alles klappt.“

Trotzdem hält die Schulleiterin es für richtig, dass nun alle Klassen wieder gemeinsam in die Schule kommen. „Ich persönlich sehe das als notwendig an“, sagt sie. „Gerade bei den Grundschülern ist das wichtig.“ Aber auch sie sorgt sich darum, dass sich durch den Regelbetrieb das Coronavirus wieder ausbreiten könnte. „Wir machen alles, was wir können – in der Hoffnung, dass wir verschont bleiben“, sagt Hähnel. Dazu gehöre auch, die Schüler „mit Gesprächen zu überzeugen“, wenn sie die Regeln missachten. „Wir setzen auf den gesunden Menschenverstand und hoffen, dass sie reagieren“, sagt die Schulleiterin. Doch was die Schüler am Nachmittag machen würden, hätte die Schule natürlich nicht in der Hand. Das Risiko bleibe. Da heißt es nur: „Daumen drücken“, sagt Hähnel.

Alle müssen sich an Corona-Regeln halten

Damit es zu keiner zweiten Corona-Welle kommt, müssten alle Disziplin zeigen, sagt Georg Hanke, Vorsitzender im Elternkreisrat des Landkreises Dahme-Spreewald. Es reiche nicht, wenn sich nur Schüler und Lehrer an die Regeln hielten – schließlich könnten Schüler das Virus auch von zu Hause mitbringen, würden Eltern die Hygienevorschriften missachten.

Die Schulen sieht er „einigermaßen gut“ vorbereitet. „Die haben ja alle vor den Ferien schon geübt.“ Das habe mal mehr, mal weniger funktioniert. „Das ist natürlich auch abhängig von den Rahmenbedingungen“, sagt Hanke. Manche Schulen hätten nur ein Treppenhaus – da könne man den Abstand schlecht herstellen. „Spannend wird, wie die Schulen reagieren, wenn Fälle auftreten“, sagt Hanke.

In der aktuellen Situation und mit den aktuellen Zahlen in Brandenburg hält er die Öffnung der Schulen aber für richtig. „Ich kann hier aber nur für mich sprechen“, sagt Hanke. Er finde wichtig, dass die Schule wieder so normal wie möglich losgehe. „Die Schüler haben viele Dinge verpasst“, sagt er. „Was den Kindern an Bildung verloren geht, muss jetzt aufgeholt werden.“

Von Lisa Neugebauer